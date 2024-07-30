На работы по благоустройству дорог поселка Евстюниха потратят 25 миллионов рублей

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
В поселке Евстюниха появится безопасная дорога для школьников. До конца текущего года выполнят модернизацию системы наружного освещения.
197 новых светильников появится на улицах. Их смонтируют после замены старых столбов. Общая протяженность освещенных участков составит более 6,7 километров.
Кроме того, в поселке будут обустроены тротуары на участках, где раньше пешеходы ходили по обочине дороги. Дорожки появятся на улицах Дачная и Лайская.