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Published Сегодня, 11:54

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Updated Сегодня, 11:56

На работы по благоустройству дорог поселка Евстюниха потратят 25 миллионов рублей

На работы по благоустройству дорог поселка Евстюниха потратят 25 миллионов рублей

30 июля 2024, 11:54
Фото: 1MI
В поселке Свердловской области отремонтируют дороги за 25 млн рублей.

В поселке Евстюниха появится безопасная дорога для школьников. До конца текущего года выполнят модернизацию системы наружного освещения.

197 новых светильников появится на улицах. Их смонтируют после замены старых столбов. Общая протяженность освещенных участков составит более 6,7 километров.

Кроме того, в поселке будут обустроены тротуары на участках, где раньше пешеходы ходили по обочине дороги. Дорожки появятся на улицах Дачная и Лайская.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Ремонт#Дороги#Ремонт дороги#Свет#Екатеринбург
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