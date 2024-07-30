Никого не стесняются: парочку закладчиков заметили днем на Вагонке в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 16:29
Published Сегодня, 16:29
Modified Сегодня, 16:31
Updated Сегодня, 16:31
Жители дома 100а на Ленинградском проспекте засняли подозрительную пару. Девушка что-то копала в земле, а молодой человек все время оглядывался. Люди заподозрили, что это закладчики. Их опасения впоследствии подтвердились, сообщает паблик в ВК «Инцидент Нижний Тагил».
В пресс-службе муниципального управления МВД «Нижнетагильское» порекомендовали горожанам проявлять бдительность и сразу же сообщать в полицию о подобных противоправных действиях. В этом случае у силовиков будет возможность оперативно среагировать и задержать наркодилеров по горячим следам.
В Екатеринбурге закладкой наркотиков занимался 68-летний пенсионер.