Никого не стесняются: парочку закладчиков заметили днем на Вагонке в Нижнем Тагиле

Жители дома 100а на Ленинградском проспекте засняли подозрительную пару. Девушка что-то копала в земле, а молодой человек все время оглядывался. Люди заподозрили, что это закладчики. Их опасения впоследствии подтвердились, сообщает паблик в ВК «Инцидент Нижний Тагил».