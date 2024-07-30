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В Нижнем Тагиле закладчики наркотиков орудовали посреди белого дня

Никого не стесняются: парочку закладчиков заметили днем на Вагонке в Нижнем Тагиле

30 июля 2024, 16:29
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле закладчики наркотиков орудовали посреди белого дня

На Вагонке в Нижнем Тагиле местные жители заметили молодых людей, которые делали так называемую закладку днем на глазах очевидцев.

Жители дома 100а на Ленинградском проспекте засняли подозрительную пару. Девушка что-то копала в земле, а молодой человек все время оглядывался. Люди заподозрили, что это закладчики. Их опасения впоследствии подтвердились, сообщает паблик в ВК «Инцидент Нижний Тагил».

В пресс-службе муниципального управления МВД «Нижнетагильское» порекомендовали горожанам проявлять бдительность и сразу же сообщать в полицию о подобных противоправных действиях. В этом случае у силовиков будет возможность оперативно среагировать и задержать наркодилеров по горячим следам.

В Екатеринбурге закладкой наркотиков занимался 68-летний пенсионер.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Происшествия#Нижний Тагил#Полиция#Наркотики#18+#Екатеринбург
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