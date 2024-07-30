Новый закон наделит Роскомнадзор функциями киберспецназа

«То есть, допустим, если идёт массовая атака из узла какого-нибудь связи, и оператор не реагирует на что-то, тогда Роскомнадзору даётся право экстренно начать управлять этой сетью. Фактически блокировать трафик из этой сети. Вот всё, что здесь подразумевается. То есть он сможет отключать какие-то сегменты сети», — рассказал собеседник издания.