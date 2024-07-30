Нужно ли масло для жарки на антипригарной сковороде: главные правила ухода за посудой

Posted Сегодня, 14:35
Published Сегодня, 14:35
Modified Сегодня, 14:37
Updated Сегодня, 14:37
Люди, ведущие здоровый образ жизни, покупают сковороды с антипригарным покрытием, так как можно не использовать растительное или сливочное масло. Благодаря специальному напылению пища не пристает к поверхности и готовится в собственном соку, пишет портал «Белновости».
Правда, это справедливо только для сочных продуктов — мяса, фарша, бекона, рыбы. А вот жареная картошка без масла получается суховатой, считают некоторые хозяйки. Многие россияне добавляют масло на антипригарные сковороды и не переживают по этому поводу.
Добавлять масло или нет — всего лишь дело вкуса, сковороде это не вредит. Зато хрупкое напыление не выносит прикосновения металлических лопаток и ложек. Перемешивать пищу на таких сковородках можно только деревянными или пластиковыми столовыми приборами.
Антипригарные сковороды также портятся от соприкосновения с кислотами. Речь идет не только о достаточно агрессивном столовом уксусе, но даже об обыкновенных помидорах. Так что жарить яичницу с добавлением этого овоща на любимой антипригарной сковородке также не стоит.
Покрытие быстро сотрется, если чистить сковороду жесткими абразивными порошками и щеткой. Поэтому просто аккуратно пройдитесь поролоновой губкой с жидкостью для мытья посуды, этого будет достаточно.
Кроме того, ни в коем случае не охлаждайте раскаленную сковороду водой, чтобы покрытие не потрескалось. Дайте ей сначала остыть на плите.
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