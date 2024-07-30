Нужно ли масло для жарки на антипригарной сковороде: главные правила ухода за посудой

Антипригарные сковороды также портятся от соприкосновения с кислотами. Речь идет не только о достаточно агрессивном столовом уксусе, но даже об обыкновенных помидорах. Так что жарить яичницу с добавлением этого овоща на любимой антипригарной сковородке также не стоит.