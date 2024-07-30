Полиция устроила облаву на нелегальных мигрантов в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
По словам очевидцев, полицейские и ОМОН выводят людей из заведений общепита, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».
На Сортировке проводились плановые мероприятия по выявлению мигрантов, которые незаконно пребывают на территории страны, рассказали в пресс-службе полиции Екатеринбурга.
Подробности рейда пока не сообщаются.
Напомним, 24 июля 2024 года полицейские в Реже провели рейд на хлебозаводе, чтобы выявить нелегальных мигрантов. Нарушения обнаружили у 31 человека.