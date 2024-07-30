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Posted Сегодня, 11:03

Published Сегодня, 11:03

Modified Сегодня, 11:05

Updated Сегодня, 11:05

Полиция устроила облаву на нелегальных мигрантов в Екатеринбурге

Полиция устроила облаву на нелегальных мигрантов в Екатеринбурге

30 июля 2024, 11:03
Фото: 1MI
В Екатеринбурге полицейские провели рейд среди мигрантов в районе Сортировки.

По словам очевидцев, полицейские и ОМОН выводят людей из заведений общепита, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».

На Сортировке проводились плановые мероприятия по выявлению мигрантов, которые незаконно пребывают на территории страны, рассказали в пресс-службе полиции Екатеринбурга.

Подробности рейда пока не сообщаются.

Напомним, 24 июля 2024 года полицейские в Реже провели рейд на хлебозаводе, чтобы выявить нелегальных мигрантов. Нарушения обнаружили у 31 человека.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Полиция#Рейд#Мигранты#Мероприятие#Нарушения#Сортировка#Екатеринбург#Облава#Инцидент
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