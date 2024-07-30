Пожарные в Екатеринбурге снесли шлагбаум из-за пожара в квартире пенсионера

Posted Сегодня, 03:35
Published Сегодня, 03:35
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В квартире, где проживал 68-летний пенсионер, разгорелся пожар на кухне. Мужчина смог выбраться из жилья сам, пожарные эвакуировали из дома 10 человек, двое из них — дети, пишет Ура.ру.
По словам очевидца, специалистам пришлось обрушить шлагбаум, чтобы проехать к дому. В устранении огня участвовали 10 человек. Вскоре пламя было потушено. О пострадавших информации нет.
Напомним, 25 июля 2024 года в Каменске-Уральском разгорелся пожар в пятиэтажном общежитии, из которого эвакуировали 60 человек. Вскоре огонь устранили.