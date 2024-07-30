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Пожарные в Екатеринбурге снесли шлагбаум из-за пожара в квартире пенсионера

Пожарные в Екатеринбурге снесли шлагбаум из-за пожара в квартире пенсионера

30 июля 2024, 03:35
Фото: ИА «Ночные новости»
В Екатеринбурге сотрудники экстренной службы обрушили шлагбаум, чтобы проехать к дому, где произошел пожар в одной из квартир. Инцидент случился на Гурзуфской улице 30 июля 2024 года.

В квартире, где проживал 68-летний пенсионер, разгорелся пожар на кухне. Мужчина смог выбраться из жилья сам, пожарные эвакуировали из дома 10 человек, двое из них — дети, пишет Ура.ру.

Фото: ИА «Ночные новости»

По словам очевидца, специалистам пришлось обрушить шлагбаум, чтобы проехать к дому. В устранении огня участвовали 10 человек. Вскоре пламя было потушено. О пострадавших информации нет.

Напомним, 25 июля 2024 года в Каменске-Уральском разгорелся пожар в пятиэтажном общежитии, из которого эвакуировали 60 человек. Вскоре огонь устранили.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Пожар#Дети#Спасатели#Пенсионер#Квартира#Эвакуация#Возгорание#ЧП#Экстренные службы#18+#Екатеринбург#Инцидент
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