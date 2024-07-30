Правительство отклонило законопроект о запрете абортов в частных клиниках

Кабмин указал, что принятие данного документа приведет к дополнительным расходам из бюджета, поскольку вся нагрузка по абортам ляжет на государственные учреждения.



Кроме того, законопроект ставит частные клиники в неравное положение. В правительстве также полагают, что предложенные депутатами поправки противоречат конституционным критериям о допустимости ограничения прав и свобод граждан, пишут ИА Европейско-Азиатские новости (ЕАН)



Принятие законопроекта, по мнению кабмина, нарушит права граждан на доступную медицинскую помощь. Ранее в ряде регионов России частные клиники сами начали отказываться от проведения абортов, а в некоторых областях решили установить штрафы за склонение к искусственному прерыванию беременности.