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Updated Сегодня, 05:22

Причина запаха навоза на Вагонке в Нижнем Тагиле не установлена

Причина запаха навоза на Вагонке в Нижнем Тагиле не установлена

30 июля 2024, 05:20
Фото: Изображение Midjourney
Причину запаха, который не могли не заметить жители Дзержинского района Нижнего Тагила вечером 25 июля, установить не удалось. Аромат навоза улетучился уже на следующий день.
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Выбросы

Согласно официальным данным, «Уральского УГМС» за 25 июля никаких превышений по веществам загрязнителям не было. В районной администрации редакции TagilCity.ru ранее пояснили, что работы по перекладке канализационных сетей в этот день в районе не проводились. В частности, с мая на улице Круговой прокладывают газопровод, а с июля обустраивают тротуар с водоотводными канавами дорожные специалисты «АДС» на улице Круговая.

Были какие-то выбросы. В ЕДДС информации не было, жалоб тоже не было. Если проверку проводят, то точно не администрация Дзержинского района, а Роспотребнадзор или отдел экологии. Проверку мы не проводили, мы не уполномочены, специалистов таких нет и газоанализаторов нет, — пояснил редакции TagilCity.ru замглавы администрации Дзержинского района Дмитрий Камешков.
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В районной мэрии также отметили, что днем позже запаха на следующий день, когда пришло сообщение о ситуации, уже не было.

Жители Нижнего Тагила сообщали о том, что специфический аромат они заметили еще 24 июля, а 25 числа он только усилился.

С 24 июля уже аромат стоит на весь район, — написала в комментариях страницы TagilCity.ru в социальных сетях тагильчанка Анна.

Тагильчанин Алексей отметил, что аромат был отчетливо заметил в районе Пихтовых гор.

Особенно лесопарковая зона «Пихтовые горы», аромат Калифорнии до универсама тянется, — пишет пользователь соцсетей.

Интересно, что в районе вокзала в этот день также был отчетливый запах навоза. Помимо этого, в этот день в воздухе витал запах тухлых яиц, характерный для сероводорода.

Я вышла из машины на парковке у ж/д вокзала. Почувствовала сильный запах и выбросов, и навоза, даже больше фекалий. Особых источников второго рядом не было, я вообще не поняла, что это было, а вечером прочитала в новостях про вонь на Вагонке, — отметила тагильчанка Елена.
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#Юлия Мамонтова#Эксклюзив#Экология#Вагонка#Администрация#Дзержинский район#Алтайский микрорайон#Выбросы#Запах#Вонь#Екатеринбург#Навоз
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