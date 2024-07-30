Причина запаха навоза на Вагонке в Нижнем Тагиле не установлена

Согласно официальным данным, «Уральского УГМС» за 25 июля никаких превышений по веществам загрязнителям не было. В районной администрации редакции TagilCity.ru ранее пояснили, что работы по перекладке канализационных сетей в этот день в районе не проводились. В частности, с мая на улице Круговой прокладывают газопровод, а с июля обустраивают тротуар с водоотводными канавами дорожные специалисты «АДС» на улице Круговая.