Причина запаха навоза на Вагонке в Нижнем Тагиле не установлена

Posted Сегодня, 05:20
Published Сегодня, 05:20
Modified Сегодня, 05:22
Updated Сегодня, 05:22
Согласно официальным данным, «Уральского УГМС» за 25 июля никаких превышений по веществам загрязнителям не было. В районной администрации редакции TagilCity.ru ранее пояснили, что работы по перекладке канализационных сетей в этот день в районе не проводились. В частности, с мая на улице Круговой прокладывают газопровод, а с июля обустраивают тротуар с водоотводными канавами дорожные специалисты «АДС» на улице Круговая.
Были какие-то выбросы. В ЕДДС информации не было, жалоб тоже не было. Если проверку проводят, то точно не администрация Дзержинского района, а Роспотребнадзор или отдел экологии. Проверку мы не проводили, мы не уполномочены, специалистов таких нет и газоанализаторов нет, — пояснил редакции TagilCity.ru замглавы администрации Дзержинского района Дмитрий Камешков.
В районной мэрии также отметили, что днем позже запаха на следующий день, когда пришло сообщение о ситуации, уже не было.
Жители Нижнего Тагила сообщали о том, что специфический аромат они заметили еще 24 июля, а 25 числа он только усилился.
С 24 июля уже аромат стоит на весь район, — написала в комментариях страницы TagilCity.ru в социальных сетях тагильчанка Анна.
Тагильчанин Алексей отметил, что аромат был отчетливо заметил в районе Пихтовых гор.
Особенно лесопарковая зона «Пихтовые горы», аромат Калифорнии до универсама тянется, — пишет пользователь соцсетей.
Интересно, что в районе вокзала в этот день также был отчетливый запах навоза. Помимо этого, в этот день в воздухе витал запах тухлых яиц, характерный для сероводорода.
Я вышла из машины на парковке у ж/д вокзала. Почувствовала сильный запах и выбросов, и навоза, даже больше фекалий. Особых источников второго рядом не было, я вообще не поняла, что это было, а вечером прочитала в новостях про вонь на Вагонке, — отметила тагильчанка Елена.