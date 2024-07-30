Пропавшего подростка в Свердловской области назвали приемным

Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
Modified Сегодня, 07:34
Updated Сегодня, 07:34
Как сообщает Ural Mash бабушка мальчика была пьяна и назвала его приемным не специально.
Вечером 29 июля Андрей был замечен уезжающим на велосипеде из СНТ «Мечта». Ехал он по Полевскому тракту.
Подросток уехал на салатовом BMX, одет был в черно-синюю куртку, черную кофту, спортивные штаны и синие кроссовки. Рост юноши примерно 150 см, глаза серые, а волосы светло-русые.
Напомним, ранее под Красноуфимском пропал молодой человек с ДЦП. По словам его родителей, они не исключают похищение.