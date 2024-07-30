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Пропавшего подростка в Свердловской области назвали приемным

Пропавшего подростка в Свердловской области назвали приемным

30 июля 2024, 07:32
Фото: 1MI
Пропавший 10-летний Андрей Горбунцов из Екатеринбурга ушел из дома после того, как бабушка назвала его приемным.

Как сообщает Ural Mash бабушка мальчика была пьяна и назвала его приемным не специально.

Вечером 29 июля Андрей был замечен уезжающим на велосипеде из СНТ «Мечта». Ехал он по Полевскому тракту.

Подросток уехал на салатовом BMX, одет был в черно-синюю куртку, черную кофту, спортивные штаны и синие кроссовки. Рост юноши примерно 150 см, глаза серые, а волосы светло-русые.

Напомним, ранее под Красноуфимском пропал молодой человек с ДЦП. По словам его родителей, они не исключают похищение.

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