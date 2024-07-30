Работу YouTube в России собрались замедлять

По словам Хинштейна, в конце июля скорость работы видеохостинга станет ниже на 40%, а в первых числах августа она снизится до 70%. При этом, утверждает чиновник, замедление пока будет работать только на ПК-версии, а с телефонов YouTube будет работать как обычно, пишут «Новые известия».