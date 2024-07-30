Работу YouTube в России собрались замедлять

Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
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Updated Сегодня, 09:39
По словам Хинштейна, в конце июля скорость работы видеохостинга станет ниже на 40%, а в первых числах августа она снизится до 70%. При этом, утверждает чиновник, замедление пока будет работать только на ПК-версии, а с телефонов YouTube будет работать как обычно, пишут «Новые известия».
Представитель Роскомнадзора рассказали, что компания Google много раз нарушала законы РФ и блокировала каналы российских СМИ, блогеров и известных творческих деятелей. Это стало причиной принятия вышеуказанных мер. Также, по словам разработчика системы Uncom OS Никиты Кочерженко, замедление работы видеохостинга может быть связано с устаревшим оборудованием. Процессоры перегреваются, а серверы перестают работать, из-за чего работа платформы тормозит.
При замедлении работы контент начнет грузиться медленнее, во время просмотра видео качество картинки ухудшится, а также ролики могут зависать. Кочерженко отметил, что пути обхода, скорее всего, будут. Однако как именно пользоваться YouTube, чтобы он работал с прежней скоростью, станет понятно уже после начала принятия мер.
По словам эксперта Юрия Панчула, замедлять работу сервиса стало возможным еще в нулевых годах, когда стала распространенной система Deep Packet Inspection. А возможность провайдеров снижать скорость работы сайтов и платформ неоднократно вызывала споры среди властей разных стран.
Напомним, Роскомнадзор требовал у Google разблокировать YouTube-каналы российских госСМИ, общественных и культурных деятелей.