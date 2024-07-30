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Ребенку-инвалиду в Каменске-Уральском после жалоб предоставили жилье

Ребенку-инвалиду в Каменске-Уральском после жалоб предоставили жилье

30 июля 2024, 12:42
Фото: Изображение Midjourney
Ребенку-инвалиду в Каменске-Уральском после жалоб в прокуратуру предоставили жилье.

Мать ребенка-инвалида обратилась к прокурору Свердловской области Борису Крылову за помощью. Ее ребенок страдает тяжелым заболеванием, которое дает ему право на получение жилья без очереди.

Семья признана малоимущей и с апреля 2024 года стоит на учете как нуждающаяся в улучшении жилищных условий. Однако жилплощадь семье не выделили.

Суд по иску прокуратуры обязал администрацию города предоставить семье подходящее жилье в границах городского округа.

Решение суда может быть обжаловано.

Жалоба инвалида из Талицы на аварийное жилье дошла до главы СК Бастрыкина.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Суд#Жилье#Инвалид#Дети-инвалиды#Екатеринбург#Инцидент
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