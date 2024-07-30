Ребенку-инвалиду в Каменске-Уральском после жалоб предоставили жилье

Posted Сегодня, 12:42
Published Сегодня, 12:42
Modified Сегодня, 12:44
Updated Сегодня, 12:44
Мать ребенка-инвалида обратилась к прокурору Свердловской области Борису Крылову за помощью. Ее ребенок страдает тяжелым заболеванием, которое дает ему право на получение жилья без очереди.
Семья признана малоимущей и с апреля 2024 года стоит на учете как нуждающаяся в улучшении жилищных условий. Однако жилплощадь семье не выделили.
Суд по иску прокуратуры обязал администрацию города предоставить семье подходящее жилье в границах городского округа.
Решение суда может быть обжаловано.
Жалоба инвалида из Талицы на аварийное жилье дошла до главы СК Бастрыкина.