Рейтинг садов в Нижнем Тагиле: как выбирать садовое товарищество, отзывы дачников

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Published Сегодня, 08:55
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СНТ или садоводческое некоммерческое товарищество — это форма организации дачных участков, которая широко распространена в России. Каждый СНТ имеет свои особенности и характеристики, которые могут отличаться от других. Всего вблизи Нижнего Тагила 82 сада, которые территориально часто относятся уже к Горноуральскому городскому округу. СНТ стали появляться во второй половине 20 века и обрели популярность у населения. Участки выделялись бесплатно, люди смогли обустраивать небольшие загородные дома и разводить огороды. В современных условиях дачи для жителей Нижнего Тагила — все также источник овощей и ягод, а также возможность отдохнуть на природе вдали от промышленного города.
Большинство СНТ расположены в пригороде города, как правило, в наше время имеют электричество и водоснабжение, только газ пока еще доступен не во всех направлениях. Кроме того, в некоторых садовых товариществах есть хорошие дороги, видеонаблюдение и круглогодичная охрана. Какие сады в Нижнем Тагиле пользуются популярностью, что в них нравится дачникам и какие отзывы о садах они дают — в материале TagilCity.ru.
Зачастую получается, что чем ближе СНТ к городу, тем выше цены на дачи. Если дачное товарищество находится близко к населенным пунктам, то стоимость участков на них будет выше, чем у садов, находящихся далеко от Нижнего Тагила. Мы, конечно, говорим не про поселки, села или деревни, а именно садовые товарищества.
СНТ «Старатель» расположено в черте Нижнего Тагила. Достаточно развитая инфраструктура, есть магазины в шаговой доступности. Недалеко есть пожарная часть. Стоимость домов там достигает 2,5 млн рублей, при этом участок может не превышать 4-х соток.
Также со стороны Южного въезда расположены сады «Руш», «Железнодорожник», СНТ №4 («Капасиха») и многие другие, где общая численность участков превышает 3 тысячи.
Популярные сады вблизи Нижнего Тагила со стороны Южного въезда на сегодняшний день — сады на Монзино, их еще называют Уральской Венецией. На момент публикации статьи в интернете можно было найти объявления о продаже дачных участков по цене от 900 000 рублей.
На Монзино, там есть выход прямой к реке, но в то же время это опасно, потому что если наводнение, то их смывает. Поэтому самое главное в дачу — не вкладывать очень много денежных средств, а поддерживать ее в том состоянии, которое есть. Формат домов, которые чаще всего есть на участке, — это домик 6×6, стандарт 36 квадратов, ну и какая-нибудь банька, — рассказал редакции TagilCity.ru Олег Рохлин, директор агентства недвижимости.
В Дзержинском районе недалеко от города популярностью пользуются сады в направлении Исы. В народе они известны как «Дураковка» или «Озерки». Здесь жители ценят приближенность к воде, но ругают за плохую связь и проблемы с интернетом. Также на Исинском тракте есть сады «Треста №88».
На втором месте по популярности — сады рядом с кладбищем на Пихтовых горах, в том числе «Белая Ватиха». Но тут уже нужно смотреть по своим запросам, цены на участки могут начинаться от 300 тысяч рублей с домом из бруса, а могут стоить и миллион, при этом не имея на территории какой-либо постройки.
Есть на Вагонке вдоль Восточного шоссе сады «УВЗ №1», где вблизи расположены промышленные предприятия и нет лесного массива.
Цена не всегда коррелирует с удаленностью от города. Например, цены на дачные участки, которые находятся в шаговой доступности от Восточного шоссе, не превышают в своей стоимости и миллиона рублей. Коллективные сады, расположенные на Северном, несмотря на свою приближенность к городу, стоят относительно недорого. Самая высокая цена на данный момент, которая указана на сайтах объявлений, составляет 2 млн рублей. Но в среднем варьируется от 200 до 600 тысяч рублей. Здесь дачники «Северного-1» и «Мокрой Ольховки» называют основным негативным фактором плохую экологию — рядом находится ЕВРАЗ НТМК.
Под Нижним Тагилом на съезде с Серовского тракта расположилось садовое некоммерческое товарищество «№15» (в народе — «Леба»), цены на участки там начинаются от полумиллиона рублей и доходят до трех. На территории СНТ имеется собственный родник. Есть вода, электричество, магазины в шаговой доступности. Местные жители отзываются о товариществе с теплотой, особенно отмечают, что в «Лебе» чисто и нет шумных компаний.
Мы ездим в сад каждые выходные, очень нравится что теперь есть свой магазин с кулинарией. Не надо готовить, если некогда, можно купить! — делится с TagilCity.ru дачница Елена.
СНТ в районе Рудника могут похвастаться довольно развитой инфраструктурой, в близлежащих садовых товариществах есть водопровод, электричество и газ. Стоимость участков на 7-8 соток и самих домов может достигать до 1 млн рублей. Местные жители отмечают, что на территории их товарищества почти не бывает чужих людей.
У нас очень чисто, в лесах неподалеку обильно растут грибы, а рыбаки с водоемов приходят с уловом, — говорит садовод Артем.
Возможность самостоятельно добраться без личного авто также является важным фактором при выборе дачного участка. Наличие удобного доступа к автобусам, электричкам, вообще любому общественному транспорту может сделать участок более доступным для потенциальных покупателей. В таком случае, даже если участок находится далеко от города, но имеет хорошую транспортную доступность, например, есть автобусные маршруты или электрички, это может быть отличным вариантом.
СНТ «Дружба» и сады в Ольховке, до них можно доехать и на электричке, и на автобусе, остановки в шаговой доступности. Но ценовой разброс там побольше, чем в черте города. Участки там продают начиная от 250 тысяч и до миллиона с хвостиком, — рассказала редакции TagilCity.ru Анастасия, сотрудница риэлторского агентства.
Отсутствие автомобильных дорог или их плохое состояние могут создавать неудобства для владельцев дач, особенно если они планируют использовать свой автомобиль для поездок на работу или в город. Если до дачи можно добраться только на электричке, это может занять больше времени, чем если бы была хорошая автомобильная дорога. Отсутствие автомобильных дорог или их плохое состояние могут привести к тому, что доступ к даче будет затруднен в случае чрезвычайной ситуации, такой как пожар или медицинский инцидент. Если же транспортная инфраструктура еще не развита, стоимость таких домов будет невысокой и вряд ли будет расти, пока СНТ не разработают.
Многие молодые садовые некоммерческие товарищества не имеют развитой инфраструктуры, включая дороги. Это означает, что вы, по сути, пытаетесь построить дом на необработанной земле. Вы оказываетесь в ситуации, когда вы один среди поля. Поэтому такие участки под дачные товарищества стоят недорого, — уточняет Олег Рохлин, директор агентства недвижимости.
Экологическая обстановка также является важным фактором при выборе дачного товарищества. Участки, расположенные вблизи промышленных зон или крупных магистралей, могут иметь проблемы с загрязнением воздуха и воды. Поэтому люди предпочитают выбирать участки, находящиеся в экологически чистых районах.
Недорогие дачные участки находятся на Северном. Стоят они там 300, 400, 500 тысяч, а как вы думаете, почему так? Ну, потому что инфраструктура сама по себе не развита достаточно, во-вторых, туда доехать трудновато, несмотря на расположение, и самое главное, что весь дымок у нас тянется на восток. ЕВРАЗ как раз покрывает Северный своими выбросами, — рассуждает Олег Рохлин.
Нижний Тагил — промышленный город, выбросы от предприятий регулярно превышают лимиты и не всегда соответствуют нормам, которые могут безопасно переносить люди. Если Сухоложский и Северный — одни из самых экологически упадочных микрорайонов, то более благоприятные места, где можно дышать полной грудью, как раз в стороне Черноисточинска, Горбуново и Старателя. В районе Рудника функционирует Аглофабрика, предприятие также регулярно «дарит» местным жителям вредные вещества.
Электричество, газ, водоснабжение — наличие этих коммуникаций существенно повышает стоимость участка. Хорошие дороги обеспечивают удобный доступ и облегчают передвижение по СНТ.
Мы любим с Капасихи ездить в Николо-Павловское, там все магазины, аптека и стройматериалами даже торгуют. Ехать три минуты, ближе, чем до Старателя, — отмечает дачница Александра.
Магазины, аптеки и другие объекты общественно-бытового назначения — наличие этих необходимых объектов инфраструктуры в шаговой доступности делает жизнь на даче более комфортной. Поэтому учитывайте свои потребности и пожелания при выборе СНТ с учетом инфраструктуры.
Отсутствие дорог, магазинов, электричества, газа или тем более воды — это большая проблема для СНТ. Очень много молодых СНТ, которые не разработаны. Поэтому такие сады недорого стоят, — делится с редакцией TagilCity.ru Олег Рохлин.
Безопасность в садоводческом некоммерческом товариществе может существенно повлиять на его престиж. Если на территории СНТ есть надёжная охрана, система видеонаблюдения и контроля доступа, это делает пребывание на территории более безопасным для владельцев. Наличие таких систем безопасности может снизить риски кражи имущества или других преступлений на территории СНТ. Соответственно, цена на такой участки в таком саду будет выше.
Само СНТ также играет важную роль при выборе дачного участка. Активное и ответственное руководство, эффективное управление товариществом, своевременное проведение ремонтных работ, благоустройство территории и защита прав членов создают комфортные условия для проживания и увеличивают ценность участков.
Наличие долгов или конфликтов между членами товарищества создают риски и снижают привлекательность участков для покупателей.