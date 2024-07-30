Роспотребнадзор исследует воздух в районе пожара на предприятии в Екатеринбурге

Эпидемиологи советуют горожанам, которые живут поблизости от завод, закрыть окна, на улицу выходить только в маске или респираторе. Также следует промывать слизистые носа, горла, капать в глаза. При возникновении одышки или других проблем с дыханием немедленно обратиться к врачу.