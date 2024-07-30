Роспотребнадзор исследует воздух в районе пожара на предприятии в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:32
Updated Сегодня, 15:32
Роспотребнадзор проверяет качество воздуха на предмет превышения вредных веществ после возгорания химического цеха НПО «Автоматика», сообщает ведомство в официальном Telegram-канале.
Пробы берутся в районе ближайших многоэтажек, уточнили представители ведомства. Эксперты проанализируют наличие загрязняющих веществ, которые характерны для пожаров такого рода.
Эпидемиологи советуют горожанам, которые живут поблизости от завод, закрыть окна, на улицу выходить только в маске или респираторе. Также следует промывать слизистые носа, горла, капать в глаза. При возникновении одышки или других проблем с дыханием немедленно обратиться к врачу.
Ранее очевидцы сообщили, что в районе пожара выросла огромная пробка.