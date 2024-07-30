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Роспотребнадзор в Екатеринбурге проверяет воздух в районе пожара на предприятии

Роспотребнадзор исследует воздух в районе пожара на предприятии в Екатеринбурге

30 июля 2024, 15:30
Фото: tagilcity.ru

Роспотребнадзор в Екатеринбурге проверяет воздух в районе пожара на предприятии

В Екатеринбурге специалисты Роспотребнадзора выехали для замеров показателей воздуха в районе возгорания на НПО «Автоматика».

Роспотребнадзор проверяет качество воздуха на предмет превышения вредных веществ после возгорания химического цеха НПО «Автоматика», сообщает ведомство в официальном Telegram-канале.

Фото: tagilcity.ru

Пробы берутся в районе ближайших многоэтажек, уточнили представители ведомства. Эксперты проанализируют наличие загрязняющих веществ, которые характерны для пожаров такого рода.

Эпидемиологи советуют горожанам, которые живут поблизости от завод, закрыть окна, на улицу выходить только в маске или респираторе. Также следует промывать слизистые носа, горла, капать в глаза. При возникновении одышки или других проблем с дыханием немедленно обратиться к врачу.

Ранее очевидцы сообщили, что в районе пожара выросла огромная пробка.

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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#Экология#Пожар#Воздух#Роспотребнадзор#Предприятие#18+#Екатеринбург#Замеры воздуха
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