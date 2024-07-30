Сколько стоит купить дачу и откуда такие цены?

Posted Сегодня, 08:51
Published Сегодня, 08:51
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
В России все больше людей стремится купить собственный кусочек земли за городом, купить собственную дачу, чтобы наслаждаться природой и уединением. Садоводческие некоммерческие товарищества предлагают доступный вариант для реализации этой мечты. Однако, выбор подходящего участка в СНТ может оказаться непростой задачей. Их стоимость варьируется в широком диапазоне, и множество факторов влияют на цену.
В этой статье мы рассмотрим ключевые аспекты, которые следует учитывать при поиске и выборе и покупке дачного участка, а также дадим советы экспертов и поделимся опытом тагильских дачников, которые помогут вам сделать свой выбор.
В Нижнем Тагиле выставлены на продажу разные садовые участки. Без дачных домов, а именно под застройку, если вы твердо решили не покупать готовый дом, а возвести его самостоятельно. Так, например, в СНТ Трест №88 продается участок на 3 сотки. Его стоимость оценивается продавцом в 35 тысяч рублей, выходит 11 667 ₽ за сотку. Построек на территории общей площадью 373 кв.м нет.
На Руднике продают участок на 8 соток. Есть центральный водопровод, к участку подведен газ. Никаких построек на территории нет. Стоимость участка составляет уже 450 тысяч рублей. Получается 45 918 рублей за сотку.
Вблизи Нижнего Тагила, рядом с Южным въездом, расположились СНТ «Старатель», «Капасиха», «Железнодорожник». Цены на дачи, пригодные для проживания, начинаются с 800 тысяч рублей. За эти деньги на 4 сотках предлагается 2-этажный дом на 30 квадратных метров. Две теплицы, маленький бассейн, плодоносные насаждения и сезонный водопровод.
В первую очередь нужно определить для себя, планируете жить в доме круглый год или использовать его в основном летом. В случае частого нахождения будет лучше, если в доме утеплены стены и стоят современные окна, а летом исправно работают вентиляционные системы.
Еще один из факторов, о котором нужно подумать в первую очередь, это сколько этажей вы хотите. Не всегда можно получить разрешение достроить второй этаж, если он не предусмотрен технически. В таком случае придется сносить дом и строить новый с нуля. Поэтому, если у вас большая семья или вы планируете таковую, то лучше выбрать двухэтажный дом либо убедиться, что площади одного этажа хватит на все ваши нужды.
Также важно обратить внимание на возраст постройки, оценить состояние фундамента, а также кровли и самой крыши в целом. Чем старше дом, тем больше вероятность того, что он потребует ремонта или замены некоторых элементов.
Покупаете вы дом, чтобы проводить в нем все свободное время или приезжать туда только в «огородный сезон», очень важно, чтобы там были исправные коммуникации. Убедитесь, что электричество, газ и вода функционируют и все соответствует вашим потребностям. Если все этого нет — цена на дом будет ниже.
Если хотите чтобы на вашей даче были все удобства, то придется рассмотреть более дорогие предложение, как например дача за 2 600 000 рублей. В этом варианте 4 сотки и 60 квадратных метров дома, два этажа. Есть электричество и водопровод, санузел находится в доме. Есть гараж и баня.
Если же у вас нет необходимости в бане, сауне или бассейне, вам не принципиален второй этаж или не так важно, где находится туалет, то сайты объявлений предлагают более дешевые варианты. Так, например, на площади участка в 9 соток продается дача за 489 тысяч рублей. Бани и теплиц нет. Есть скважина и электричество.
Состояние огорода, наличие бани, парковки, летней кухни и других садовых объектов могут значительно повлиять на стоимость участка.
Огород повышает стоимость, если он находится в хорошем состоянии и имеет плодородную почву. Наличие бани также может повысить цену, особенно если она полностью готова к эксплуатации и не требует дополнительных трат на ремонт. Парковка и летняя кухня также могут добавить стоимости участку, ведь они предоставляют дополнительные удобства.
Кроме того, такие объекты, кроме очевидной функциональности, добавляют на участок тени, которые могут защитить растения от прямых солнечных лучей, поэтому, если вы решили стать садоводом, наличие теней будет играть для вас не последнюю роль.
Наличие посадок, теплиц и других элементов ландшафта может увеличить стоимость дома. Опять же, не для всех покупателей наличие огорода и посадок на нем является одним из ключевых факторов. Кому-то он может быть не нужен, но чтобы не переплачивать, лучше сразу определиться, будете ли вы заниматься садоводством или нет.
Мне хочется проводить время на своем садовом участке, не занимаясь тяжелой работой в огороде, а просто отдыхая. Я мечтаю о том, чтобы приезжать туда из шумного города, насладиться прохладой леса и слушать пение птиц, — поделилась с редакцией TagilCity.ru Александра, владелица дачного участка.
В СНТ «Капасиха» продается двухкомнатный дом, на 92 квадратных метра. Площадь участка более 10 соток. Есть баня, скважина, камин и даже интернет. Стоит такая дача сейчас 3,5 млн рублей.
Размер дачного участка играет ключевую роль в определении его стоимости. Чем больше площадь, тем выше цена.
Очень много молодых СНТ, которые не разработаны. Это означает, что вам придётся столкнуться с необходимостью строить дом на неосвоенной территории. Поэтому стоимость земельных участков в таких садах может быть ниже, чем в других местах. Также обращают внимание на соседей, захудалые или нет у них постройки, — рассказал Олег Рохлин.
Одним из факторов, определяющих цену дачного участка, является его расположение. Красивый вид из окон дома или наличие природных достопримечательностей в окрестностях может повысить стоимость недвижимости. Если участок легко доступен для транспорта, то это повышает его стоимость. Участок, расположенный в теплом климате, будет стоить дороже, чем тот, который находится в холодном регионе. Если участок находится в зоне риска затопления или других природных катастроф, то его стоимость может быть ниже.
Не менее важно учесть благополучие района, где находится дом. Соседи, которые поддерживают порядок и чистоту, могут сделать жизнь приятнее и безопаснее. Наконец, соответствие дома противопожарной безопасности и расположение дополнительных построек относительно самого дома и соседей также являются важными факторами при оценке его стоимости.
В СНТ «Железнодорожник» предается дом за 1 690 000 рублей. Дача расположена посреди соснового бора, рядом нет никаких проезжих дорог, шума и пыли от машин. Сам участок находится в тупике. Огороженная территория, по которой по словам продавца бегают белки и бурундуки.
Мы приобрели дом на участке в самом конце садоводческого товарищества, где только начали строиться люди. Здесь нет старых или тем более заброшенных домов, только современные постройки. Нам нравится, что у нас нет таких проблем, как в старых районах. Очень удобно, что мы находимся в конце сада, у нас тихо. Мы выбрали участок подальше от дороги и магазина. Нам так захотелось, — рассказала TagilCity.ru Александра, владелица собственного дома.
Дряхлость и общее состояние дома могут существенно повлиять на его рыночную стоимость. Если дом находится в плохом состоянии, требует ремонта или обновления, то его стоимость может быть значительно ниже, чем у аналогичных домов в хорошем состоянии. Кроме того, возраст дома. Старые дома часто имеют более высокую историческую ценность и могут быть интересны для любителей старины, но они также могут требовать больших затрат на ремонт и обслуживание.
Немного покосившийся, но вполне пригодный для временного нахождения дом продается вблизи Восточного шоссе. Территория требует дополнительного ухода, но и цена не кусается, эту дачу можно приобрести за 180 тысяч рублей.
Если вы не хотите заниматься ремонтом и облагораживанием территории, то необходимо рассмотреть варианты подороже, но зато уже готовые для полноценного отдыха. Так, например, в СНТ № 15 продается дом, полностью готовый для проживания. Свежий ремонт, ухоженная беседка, гараж и гостевой домик. В доме установлен котел, отопление круглогодичное, но и цена на саму дачу уже «серьезная» — 3,3 млн рублей.
Состояние постройки, это фактор, который необходимо оценить одним из первых. Смотрим аналогичные предложения на дома. Считаем, сколько могла стоить постройка, потом среднюю цену дома высчитываем. В среднем цена на дом в СНТ начинается от миллиона и выше, — объясняет Олег Рохлин, директор агентства недвижимости «Бизнес клуб».
Если вы планируете приобрести дом в СНТ, то также в первую очередь нужно обратить внимание на состояние инфраструктуры. Имеются ли все необходимые коммуникации или требуется земляные работы, прокладка коммуникаций и благоустройство территории. Учитывайте стоимость дополнительных работ при выборе необработанного участка.
Наличие развитой инфраструктуры, в том числе больницы, школы, дороги, коммуникации, также повышает цену участка. При этом наличие электричества, воды и газа может снизить затраты на их подведение. Если эти коммуникации уже проведены, то это может быть большим плюсом при выборе участка. Наличие дополнительных удобств, таких как бассейн или баня, также может повлиять на стоимость дома. Однако, это не всегда обязательно увеличивает цену, так как каждый покупатель имеет свои предпочтения.
Цены на недвижимость могут колебаться в зависимости от спроса и предложения на рынке. Рыночная конъюнктура также может влиять на конечную стоимость частного дома. Если спрос на дома в данном районе высокий, а предложение ограничено, то цены могут расти. Если же предложение превышает спрос, то они могут снижаться.
В этой статье мы рассмотрели стоимость садовых участков под застройку и цены на готовые дома, но где лучше всего приобрести землю или загородную недвижимость? Где в пределах Нижнего Тагила совершить покупку и не пожалеть об этом? Редакция TagilCity.ru опросила риэлторов, садоводов и дачников и выяснила, где хорошо, а где есть проблемы.