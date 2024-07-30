Сколько стоит купить дачу и откуда такие цены?

Еще один из факторов, о котором нужно подумать в первую очередь, это сколько этажей вы хотите. Не всегда можно получить разрешение достроить второй этаж, если он не предусмотрен технически. В таком случае придется сносить дом и строить новый с нуля. Поэтому, если у вас большая семья или вы планируете таковую, то лучше выбрать двухэтажный дом либо убедиться, что площади одного этажа хватит на все ваши нужды.