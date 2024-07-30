Стал известен хедлайнер Дня башни-2024 в Невьянске

Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
Традиционный и 21-й по счету День башни пройдет в первую субботу августа — 3 числа. На этот день у подножия Невьянской наклонной башни запланировано множество развлекательных мероприятий — ярмарка мастеров, экскурсии, мастер-классы, выступление музыкальных коллективов и часовой концерт приезжих гостей.
В этом году на мероприятие пригласили советскую и российскую группу «Дюна», лидерами которой является Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова. Она известна своими хитами «Коммунальная квартира», «Страна Лимония», «Борька-бабник» и другими.
Также фишкой вечера ежегодно становится лазерное и пиротехническое шоу, в котором задействована и сама именинница, и акватория Невьянского пруда.
В Невьянске на Дне башни ранее уже побывали известные российские артисты и группы. Среди них — группа «Корни», Сергей Бобунец, «Братья Грим», «Пицца», Максим Свобода и другие.