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Советская группа выступит на Дне чествования Невьянской наклонной башни на Урале

Стал известен хедлайнер Дня башни-2024 в Невьянске

30 июля 2024, 11:43
Фото: tagilcity.ru

Советская группа выступит на Дне чествования Невьянской наклонной башни на Урале

В Невьянском музее до последнего держали интригу по поводу хедлайнера на празднике, посвященному чествованию Невьянской наклонной башни. Им стала российская группа «Дюна».

Традиционный и 21-й по счету День башни пройдет в первую субботу августа — 3 числа. На этот день у подножия Невьянской наклонной башни запланировано множество развлекательных мероприятий — ярмарка мастеров, экскурсии, мастер-классы, выступление музыкальных коллективов и часовой концерт приезжих гостей.

В этом году на мероприятие пригласили советскую и российскую группу «Дюна», лидерами которой является Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова. Она известна своими хитами «Коммунальная квартира», «Страна Лимония», «Борька-бабник» и другими.

Также фишкой вечера ежегодно становится лазерное и пиротехническое шоу, в котором задействована и сама именинница, и акватория Невьянского пруда.

Группа «Корни», ярмарка мастеров и каверы: в Невьянске отметили День башни
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В Невьянске на Дне башни ранее уже побывали известные российские артисты и группы. Среди них — группа «Корни», Сергей Бобунец, «Братья Грим», «Пицца», Максим Свобода и другие.

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