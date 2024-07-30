Стал известен хедлайнер Дня башни-2024 в Невьянске

Традиционный и 21-й по счету День башни пройдет в первую субботу августа — 3 числа. На этот день у подножия Невьянской наклонной башни запланировано множество развлекательных мероприятий — ярмарка мастеров, экскурсии, мастер-классы, выступление музыкальных коллективов и часовой концерт приезжих гостей.