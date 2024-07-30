Стало известно о состоянии выжившей после ДТП сотрудницы «ВСМПО-Ависма»

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
В ГИБДД сообщили, что женщину в состоянии комы перевезли в больницу №36 г. Екатеринбург.
Врачи рассказывают, что состояние пациентки тяжелое. Ей предоставляют все необходимое лечение. Сейчас ее ждет операция, рассказали представители ВСМПО.
Напомним, что 27 июля сотрудники корпорации возвращались из командировки и попали в ДТП на Серовском тракте. Водитель отделался легкими ушибами, двое других пассажиров погибли на месте.