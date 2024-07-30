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Published Сегодня, 08:36

Modified Сегодня, 08:38

Updated Сегодня, 08:38

Выжившая в ДТП сотрудница титанового завода в Верхней Салде находится в коме

Стало известно о состоянии выжившей после ДТП сотрудницы «ВСМПО-Ависма»

30 июля 2024, 08:36
Фото: ГИБДД по Свердловской области

Выжившая в ДТП сотрудница титанового завода в Верхней Салде находится в коме

Сотрудница титанового завода «ВСМПО-Ависма» в Верхней Салде Лариса Шамиданова, которая пострадала в аварии на Серовском тракте находится в коме.

В ГИБДД сообщили, что женщину в состоянии комы перевезли в больницу №36 г. Екатеринбург.

Врачи рассказывают, что состояние пациентки тяжелое. Ей предоставляют все необходимое лечение. Сейчас ее ждет операция, рассказали представители ВСМПО.

Напомним, что 27 июля сотрудники корпорации возвращались из командировки и попали в ДТП на Серовском тракте. Водитель отделался легкими ушибами, двое других пассажиров погибли на месте.

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#Ирина Кирилова#Общество#ДТП#Свердловская область#Екатеринбург#ВСМПО-АВИСМА#Авария#Верхняя Салда#Выжившие
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