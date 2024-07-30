Строители выплатят жительнице Нижнего Тагила 70 тысяч рублей за падение из-за ленты

Тагильчанка написала иск, потребовав у суда обязать выплатить компенсацию 300 тысяч с «ГранитСтроя», «Тагилдорстроя» и «Проекта Урала». Суд, рассмотрев обращение гражданки, взыскал только с «ГранитСтроя» 20 тысяч. Тогда женщина обратилась в облсуд, где размер взыскания был увеличен до 70 тысяч.