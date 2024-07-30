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Строители выплатят жительнице Нижнего Тагила 70 тысяч рублей за падение из-за ленты

Строители выплатят жительнице Нижнего Тагила 70 тысяч рублей за падение из-за ленты

30 июля 2024, 06:11
Фото: 1MI
Строительная компания «ГранитСтрой» в Нижнем Тагиле выплатит местной жительнице 70 тысяч рублей за травму, которую она получила вследствие падения. Инцидент произошел на Садовой улице в мае 2022 года.

На улице рабочие меняли бордюры, а также укладывали новую плитку и асфальт. Прохожая, не заметив оградительную ленту, споткнулась и упала. В результате падения она получила травмы. Чуть позже горожанка пришла в травмпункт, рассказали в пресс-службе регионального облсуда.

Тагильчанка написала иск, потребовав у суда обязать выплатить компенсацию 300 тысяч с «ГранитСтроя», «Тагилдорстроя» и «Проекта Урала». Суд, рассмотрев обращение гражданки, взыскал только с «ГранитСтроя» 20 тысяч. Тогда женщина обратилась в облсуд, где размер взыскания был увеличен до 70 тысяч.

Напомним, предприятие в Лесном выплатит своему сотруднику полмиллиона за перелом позвоночника во время работы.

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