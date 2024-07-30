Суд арестовал подростков в Свердловской области за подготовку к терактам

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 11:46
Updated Сегодня, 11:46
Компания молодых людей была заключена под стражу. Самому младшему из них 14 лет, рассказали в пресс-службе регионального транспортного Следкома.
Известно, что подростки вели в мессенджере переписку с неизвестным, который убедил их совершить преступные действия на железной дороге.
Напомним, сотрудники спецслужб задержали восемь школьников на станции Первоуральск. Компания хотела поджечь железнодорожный транспорт, но не успела.