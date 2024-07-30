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Суд арестовал подростков в Свердловской области за подготовку к терактам

Суд арестовал подростков в Свердловской области за подготовку к терактам

30 июля 2024, 11:44
Фото: Изображение Midjourney
Суд в Свердловской области арестовал подростков, которые были задержаны за подготовку к терактам.

Компания молодых людей была заключена под стражу. Самому младшему из них 14 лет, рассказали в пресс-службе регионального транспортного Следкома.

Известно, что подростки вели в мессенджере переписку с неизвестным, который убедил их совершить преступные действия на железной дороге.

Напомним, сотрудники спецслужб задержали восемь школьников на станции Первоуральск. Компания хотела поджечь железнодорожный транспорт, но не успела.

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