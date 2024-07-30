У Модульбанка появился единый кабинет для управления магазинами на маркетплейсах

Изучив преимущества этого перспективного рынка, российские банки начали предоставлять бизнесу всевозможные услуги на маркетплейсах: начиная с оформления кредитов и эквайринга и заканчивая инкассацией и страховыми программами. Интернет-банкинг уверенно вошел в перечень вариантов управления финансами компаний. Онлайн-банкинг начал зарождаться в РФ еще в конце 90-х, а в настоящее время количество его российских пользователей составляет немногим менее 70 млн. Крупные банковские организации, в том числе Сбербанк, Альфа-Банк и Т-Банк, продолжают реновацию сервисов для работающих на маркетплейсах предпринимателей. В настоящее время бизнесменам доступно множество инструментов для финансового управления, аналитических исследований, интеграции с платформами маркетплейсов.