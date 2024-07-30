У Модульбанка появился единый кабинет для управления магазинами на маркетплейсах

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
Маркетплейсы продолжают охватывать все новые рынки — по большей части по причине перераспределения потребительского спроса. Россияне ценят комфорт, экономию времени, богатый ассортимент товаров и услуг, а также возможности масштабирования бизнеса, пишет newsnn.ru.
Результаты опроса, проведенного Russian Field и Школой коммуникаций ВШЭ, показали, что 94% российских бизнесменов считают маркетплейсы самым комфортным вариантом для старта новых проектов. Свыше 50% респондентов не допускают своего ухода с маркетплейсов ни при каких условиях.
Изучив преимущества этого перспективного рынка, российские банки начали предоставлять бизнесу всевозможные услуги на маркетплейсах: начиная с оформления кредитов и эквайринга и заканчивая инкассацией и страховыми программами. Интернет-банкинг уверенно вошел в перечень вариантов управления финансами компаний. Онлайн-банкинг начал зарождаться в РФ еще в конце 90-х, а в настоящее время количество его российских пользователей составляет немногим менее 70 млн. Крупные банковские организации, в том числе Сбербанк, Альфа-Банк и Т-Банк, продолжают реновацию сервисов для работающих на маркетплейсах предпринимателей. В настоящее время бизнесменам доступно множество инструментов для финансового управления, аналитических исследований, интеграции с платформами маркетплейсов.
Недавно в Модульбанке заработал единый кабинет, который был создан для управления магазинами на маркетплейсах. Он позволяет совершать множество действий на Ozon и Wildberries в режиме одного окна, в частности — анализировать финансы, создавать и изменять товарные карточки, устанавливать цены, отслеживать заказы, просматривать товарные остатки на складах, а также отвечать клиентам и выполнять возвраты.
«Все нужные инструменты и статистика будут под рукой, в личном кабинете банка», — уверяет член правления Модульбанка, лидер направления «Маркетплейсы» Светлана Годлина.
В этом же банке в прошлом году появилась Маркет Карта, позволяющая осуществлять операции с выручкой от торговли на маркетплейсах.
Ранее сообщалось, что в Минпромторге идет разработка обновленной версии законодательной инициативы о работе российских маркетплейсов. Отечественные интернет-магазины будут обязаны серьезно проверять продавцов, чтобы те торговали только качественными товарами.