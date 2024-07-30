В Екатеринбурге адвокату вынесен приговор за взятку

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
В ноябре 2023 года один из клиентов юриста отказался платить ему за работу. Тогда у юриста возникла идея, как получить со своего клиента деньги. Он попросил у него 500 тысяч рублей, якобы для дачи взятки полицейским.
Клиент заподозрил неладное. Он осознавал, что действия противоправны. Он сообщил о готовящейся передаче денег в ФСБ. После передачи денег оперативники задержали адвоката.
Суд назначил юристу штраф 300 тысяч рублей и запретил заниматься адвокатской деятельностью, сообщает прокуратура Свердловской области.
Ранее в Екатеринбурге полицейский был отправлен в тюрьму за получение взятки.