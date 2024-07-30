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Published Сегодня, 08:13

Modified Сегодня, 10:26

Updated Сегодня, 10:26

В Екатеринбурге адвокат получил взятку за «решение» вопроса с полицейскими

В Екатеринбурге адвокату вынесен приговор за взятку

30 июля 2024, 08:13
Фото: Изображение Midjourney

В Екатеринбурге адвокат получил взятку за «решение» вопроса с полицейскими

Октябрьский районный суд Екатеринбурга вынес приговор адвокату-мошеннику.

В ноябре 2023 года один из клиентов юриста отказался платить ему за работу. Тогда у юриста возникла идея, как получить со своего клиента деньги. Он попросил у него 500 тысяч рублей, якобы для дачи взятки полицейским.

Клиент заподозрил неладное. Он осознавал, что действия противоправны. Он сообщил о готовящейся передаче денег в ФСБ. После передачи денег оперативники задержали адвоката.

Суд назначил юристу штраф 300 тысяч рублей и запретил заниматься адвокатской деятельностью, сообщает прокуратура Свердловской области.

Ранее в Екатеринбурге полицейский был отправлен в тюрьму за получение взятки.

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#Ирина Кирилова#Общество#Свердловская область#Криминал#Взятка#Адвокат#Юрист#Екатеринбург
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