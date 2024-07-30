В Екатеринбурге нашли пропавшего 10-летнего мальчика

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
Екатеринбургские полицейские нашли мальчика живым, сообщают ЕАН.
Напомним, что подросток ушел из дома вечером 29 июля после того, как его пьяная бабушка назвала его приемным.
Мама ребенка рассказала, что в этот день они не ругались. Она просто заставила его делать домашнее задание. После пропажи полицейские сразу проверили бабушку мальчика. Но, как оказалось она ничего о исчезновении мальчика не знает, пишет Е1.RU.
Ранее в Екатеринбурге водитель сбил шестилетнего мальчика и скрылся с места преступления.