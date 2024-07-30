tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:10

Published Сегодня, 11:10

Modified Сегодня, 11:12

Updated Сегодня, 11:12

В Екатеринбурге нашли пропавшего 10-летнего мальчика

В Екатеринбурге нашли пропавшего 10-летнего мальчика

30 июля 2024, 11:10
Фото: Изображение Midjourney
Андрея Горбунцова нашли целым и невредимым. Его мама рассказала, почему ребенок ушел из дома.

Екатеринбургские полицейские нашли мальчика живым, сообщают ЕАН.

Напомним, что подросток ушел из дома вечером 29 июля после того, как его пьяная бабушка назвала его приемным.

Мама ребенка рассказала, что в этот день они не ругались. Она просто заставила его делать домашнее задание. После пропажи полицейские сразу проверили бабушку мальчика. Но, как оказалось она ничего о исчезновении мальчика не знает, пишет Е1.RU.

Ранее в Екатеринбурге водитель сбил шестилетнего мальчика и скрылся с места преступления.

Мальчик на велосипеде из Екатеринбурга пропал в СНТ «Мечта»
Узнать подробнее
Читайте также:
Завершены поиски пропавшего школьника с ДЦП в Челябинской областиОтца пострадавших в ДТП детей в Новоуральске арестовали за грубый разговор с полициейМигранты в парке Екатеринбурга приставали к несовершеннолетним девочкам
#Елизавета Зиборова#Происшествия#Проверка#Дети#Полиция#Бабушка#ЧП#Найден#Мама#18+#Екатеринбург#Инцидент#Пропавший ребенок
Подпишитесь
Сколько стоит купить дачу и откуда такие цены?
Сегодня, 08:51
Мальчик на велосипеде из Екатеринбурга пропал в СНТ «Мечта»
Сегодня, 04:22
Строители выплатят жительнице Нижнего Тагила 70 тысяч рублей за падение из-за ленты
Сегодня, 06:11
Стало известно о состоянии выжившей после ДТП сотрудницы «ВСМПО-Ависма»
Сегодня, 08:36
Врачи в Нижнем Тагиле вытащили 15-сантиметровый гвоздь из головы мужчины
Сегодня, 07:46
200 тысяч за метр: в Невьянске отремонтируют региональную дорогу за 132,6 млн рублей
Сегодня, 04:36