В Екатеринбурге нашли пропавшего 10-летнего мальчика

Мама ребенка рассказала, что в этот день они не ругались. Она просто заставила его делать домашнее задание. После пропажи полицейские сразу проверили бабушку мальчика. Но, как оказалось она ничего о исчезновении мальчика не знает, пишет Е1.RU.