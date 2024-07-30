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Posted Сегодня, 14:29

Published Сегодня, 14:29

Modified Сегодня, 14:34

Updated Сегодня, 14:34

В Екатеринбурге горит крыша цеха НПО «Автоматика»

В Екатеринбурге полыхает крыша здания с химическими продуктами

30 июля 2024, 14:29
Фото: tagilcity.ru

В Екатеринбурге горит крыша цеха НПО «Автоматика»

В Екатеринбурге на улице Начдива Онуфриева случился пожар в цехе предприятия НПО «Автоматика».

Как сообщили TagilCity.ru очевидцы, огонь распространяется очень быстро. Горят крыша и помещение.

Черный дым поднимается столбом. Зрелище ужасающее, — сообщил TagilCity.ru очевидец случившегося.

Как сообщили в МЧС по Свердловской области, площадь пожара составляет 800 квадратных метров. Горит крыша цеха с химическими продуктами. Также произошло частичное обрушение.

По уточнениям очевидца, около завода собралась огромная толпа. На место прибыли несколько машин скорой помощи.

Тут скопилась большая пробка из машин. Пожарные даже на место проехать не могут, — рассказывает очевидец TagilCity.ru.
В воздухе уже пепел летает. Очень часто поднимаются языки пламени. Пожарных вообще не видно, все внутри, — добавляет очевидец.
#Ирина Кирилова#Происшествия#Эксклюзив#Пожар#Свердловская область#Завод#Горение#18+#Екатеринбург
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