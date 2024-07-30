В Екатеринбурге прокуратура выявила антисанитарию в поезде, везущем детей на отдых

Свердловская транспортная прокуратура проверила санитарное состояние поезда № 290, который вез детей на летний отдых в Анапу. В ходе проверки были выявлены нарушения: в вагонах использовались не те моющие средства, микроволновки и кулеры с водой были грязными, что могло представлять угрозу для здоровья пассажиров.