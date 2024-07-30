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В Екатеринбурге прокуратура выявила антисанитарию в поезде, везущем детей на отдых

В Екатеринбурге прокуратура выявила антисанитарию в поезде, везущем детей на отдых

30 июля 2024, 10:48
Фото: 1MI
В Екатеринбурге прокуратура выявила антисанитарию в поезде, везущем детей в Анапу.

Свердловская транспортная прокуратура проверила санитарное состояние поезда № 290, который вез детей на летний отдых в Анапу. В ходе проверки были выявлены нарушения: в вагонах использовались не те моющие средства, микроволновки и кулеры с водой были грязными, что могло представлять угрозу для здоровья пассажиров.

Перед отправлением поезда все нарушения были устранены.

Прокуратура внесла представление директору компании, отвечающей за уборку поездов. В результате двое сотрудников были привлечены к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, виновные работники компании «Риквэст-Сервис» были оштрафованы за нарушение санитарно-эпидемиологических норм.

Прокуратура продолжает надзор за защитой прав несовершеннолетних.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Прокуратура#Дети#Поезд#Екатеринбург#Инцидент
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