В Екатеринбурге прокуратура выявила антисанитарию в поезде, везущем детей на отдых

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
Modified Сегодня, 10:50
Updated Сегодня, 10:50
Свердловская транспортная прокуратура проверила санитарное состояние поезда № 290, который вез детей на летний отдых в Анапу. В ходе проверки были выявлены нарушения: в вагонах использовались не те моющие средства, микроволновки и кулеры с водой были грязными, что могло представлять угрозу для здоровья пассажиров.
Перед отправлением поезда все нарушения были устранены.
Прокуратура внесла представление директору компании, отвечающей за уборку поездов. В результате двое сотрудников были привлечены к дисциплинарной ответственности.
Кроме того, виновные работники компании «Риквэст-Сервис» были оштрафованы за нарушение санитарно-эпидемиологических норм.
Прокуратура продолжает надзор за защитой прав несовершеннолетних.