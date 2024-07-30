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В Екатеринбурге силовики накрыли фабрику подпольную фабрику по пошиву одежды

В Екатеринбурге силовики накрыли фабрику по производству «фирменной» одежды

30 июля 2024, 12:14
Фото: 1MI

В Екатеринбурге силовики накрыли фабрику подпольную фабрику по пошиву одежды

В ходе плановых проверок мигрантов силовики обнаружили подпольный цех по производству «фирменной» одежды.

Сотрудники полиции и ОМОНа обнаружили три больших, подпольных цеха в районе «Таганского ряда». На контрафактную одежду мигранты клеили логотипы известных брендов.

Более 80 мигрантов были задержаны в ходе проверки. 12 человек доставили в военкомат для постановки на воинский учет, пишет URA.RU.

Судебные приставы сообщают, что за 2024 год из страны выдворили 39,5 тысячи мигрантов за нарушение закона.

Напомним, 25 июля камышловские полицейские поймали четырех мигрантов, которые не встали на воинский учет, после получения российского гражданства.

Полиция устроила облаву на нелегальных мигрантов в Екатеринбурге
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#Ирина Кирилова#Общество#Свердловская область#Производство#Мигранты#Одежда#Цех#Екатеринбург#Нелегальные мигранты
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