В Екатеринбурге силовики накрыли фабрику по производству «фирменной» одежды

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
Сотрудники полиции и ОМОНа обнаружили три больших, подпольных цеха в районе «Таганского ряда». На контрафактную одежду мигранты клеили логотипы известных брендов.
Более 80 мигрантов были задержаны в ходе проверки. 12 человек доставили в военкомат для постановки на воинский учет, пишет URA.RU.
Судебные приставы сообщают, что за 2024 год из страны выдворили 39,5 тысячи мигрантов за нарушение закона.
Напомним, 25 июля камышловские полицейские поймали четырех мигрантов, которые не встали на воинский учет, после получения российского гражданства.