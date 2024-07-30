В Екатеринбурге спасена измученная собака

Posted Сегодня, 09:38
Published Сегодня, 09:38
Modified Сегодня, 09:40
Updated Сегодня, 09:40
29 июля на Боровой, 31 волонтеры несколько часов пытались забрать черного щенка по кличке Уголек от его хозяина.
Местные жители неоднократно жаловались, что мужчина гуляет в нетрезвом виде и постоянно бьет и истязает свою собаку.
Сейчас пес находиться в ветклинике, у него сломана передняя лапа, а по всему телу раны и ожоги, сообщают волонтеры из фонда «Зоозащита»
Спасению собаки радовался весь дом. Щенку уже ищут нового, заботливого хозяина.
Напомним, в Алапаевске волонтеры спасли бобра, упавшего в колодец.