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Posted Сегодня, 09:38

Published Сегодня, 09:38

Modified Сегодня, 09:40

Updated Сегодня, 09:40

В Екатеринбурге волонтеры забрали измученную собаку от живодера

В Екатеринбурге спасена измученная собака

30 июля 2024, 09:38
Фото: Изображение Midjourney

В Екатеринбурге волонтеры забрали измученную собаку от живодера

В Екатеринбурге волонтеры забрали измученного пса из рук живодера.

29 июля на Боровой, 31 волонтеры несколько часов пытались забрать черного щенка по кличке Уголек от его хозяина.

Местные жители неоднократно жаловались, что мужчина гуляет в нетрезвом виде и постоянно бьет и истязает свою собаку.

Сейчас пес находиться в ветклинике, у него сломана передняя лапа, а по всему телу раны и ожоги, сообщают волонтеры из фонда «Зоозащита»

Спасению собаки радовался весь дом. Щенку уже ищут нового, заботливого хозяина.

Напомним, в Алапаевске волонтеры спасли бобра, упавшего в колодец.

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#Ирина Кирилова#Свердловская область#Животные#Волонтеры#Спасение#Собака#Природа#Екатеринбург
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