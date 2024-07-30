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Posted Сегодня, 13:07

Published Сегодня, 13:07

Modified Сегодня, 13:09

Updated Сегодня, 13:09

фото: Госавтоинспекция Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле под колеса автомобиля попала молодая девушка

30 июля 2024, 13:07
фото: Госавтоинспекция Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле 18-летняя девушка оказалась под колесами автомобиля

В Нижнем Тагиле под колеса автомобиля попала молодая девушка. Пострадавшая переходила дорогу на красный.

Дорожное происшествие случилось на пешеходном переходе днем 30 июля на улице Металлургов.

Женщина-водитель отечественного автомобиля ехала в сторону улицы Металлургов, когда на запрещающий сигнал светофора неожиданно вышла 18-летняя девушка.

Водитель применила экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.

В результате девушка с различными травмами доставлена в больницу.

Водитель прошла медосвидетельствование, алкоголя в крови не обнаружено, нарушений за последний год вождения тоже не было. В настоящее время проводится проверка.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#ДТП#Пешеход#Сбитый пешеход#18+#Екатеринбург#Инцидент
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