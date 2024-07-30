В Нижнем Тагиле под колеса автомобиля попала молодая девушка

Posted Сегодня, 13:07
Published Сегодня, 13:07
Modified Сегодня, 13:09
Updated Сегодня, 13:09
Дорожное происшествие случилось на пешеходном переходе днем 30 июля на улице Металлургов.
Женщина-водитель отечественного автомобиля ехала в сторону улицы Металлургов, когда на запрещающий сигнал светофора неожиданно вышла 18-летняя девушка.
Водитель применила экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.
В результате девушка с различными травмами доставлена в больницу.
Водитель прошла медосвидетельствование, алкоголя в крови не обнаружено, нарушений за последний год вождения тоже не было. В настоящее время проводится проверка.
В Талицком районе поймали устроившего смертельное ДТП автомобилиста.