tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:39

Published Сегодня, 13:39

Modified Сегодня, 13:41

Updated Сегодня, 13:41

В Первоуральске пожарные спасли кошек и собак из горящей квартиры

В Первоуральске пожарные спасли кошек и собак из горящей квартиры

30 июля 2024, 13:39
Фото: 1MI
В многоквартирном доме в Первоуральске загорелась квартира на первом этаже. Все люди эвакуировались сами, а вот питомцев пришлось спасать пожарным.

Пожар произошел в квартире на первом этаже. Из-за нарушения правил использования электроприборов, загорелись вещи.

До прибытия огнеборцев все жильцы дома эвакуировались сами. Пожарные, проникнув в горящую квартиру на первом этаже, обнаружили двух кошек и собак.

Спасатели быстро спасли животных, вынеся их на улицу. Сейчас жизни пушистых ничего не угрожает.

Напомним, что 30 июля пожарным пришлось снести шлагбаум чтобы проехать к горящему дому.

Волонтеры спасли бобра из колодца в Алапаевске
Узнать подробнее
#Ирина Кирилова#Пожар#Свердловская область#Животные#Кошка#Спасение#Собака#Природа#Екатеринбург
Подпишитесь
Сколько стоит купить дачу и откуда такие цены?
Сегодня, 08:51
Мальчик на велосипеде из Екатеринбурга пропал в СНТ «Мечта»
Сегодня, 04:22
Строители выплатят жительнице Нижнего Тагила 70 тысяч рублей за падение из-за ленты
Сегодня, 06:11
Стало известно о состоянии выжившей после ДТП сотрудницы «ВСМПО-Ависма»
Сегодня, 08:36
Врачи в Нижнем Тагиле вытащили 15-сантиметровый гвоздь из головы мужчины
Сегодня, 07:46
200 тысяч за метр: в Невьянске отремонтируют региональную дорогу за 132,6 млн рублей
Сегодня, 04:36