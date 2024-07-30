В Первоуральске пожарные спасли кошек и собак из горящей квартиры

Posted Сегодня, 13:39
Published Сегодня, 13:39
Modified Сегодня, 13:41
Updated Сегодня, 13:41
Пожар произошел в квартире на первом этаже. Из-за нарушения правил использования электроприборов, загорелись вещи.
До прибытия огнеборцев все жильцы дома эвакуировались сами. Пожарные, проникнув в горящую квартиру на первом этаже, обнаружили двух кошек и собак.
Спасатели быстро спасли животных, вынеся их на улицу. Сейчас жизни пушистых ничего не угрожает.
Напомним, что 30 июля пожарным пришлось снести шлагбаум чтобы проехать к горящему дому.