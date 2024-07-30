В Ревде силовики проверяют прикурившего от Вечного огня свердловчанина

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД Свердловской области, личность мужчины уже установлена. Это местный житель 1979 года рождения с богатым уголовным прошлым — он судим девять раз, в том числе и за кражи. После последнего освобождения из мест лишения свободы в октябре 2023 года гражданин выпивает и ведет асоциальный образ жизни.