В Ревде силовики проверяют прикурившего от Вечного огня свердловчанина

Posted Сегодня, 15:08
Published Сегодня, 15:08
Modified Сегодня, 15:10
Updated Сегодня, 15:10
Инцидент произошел в Парке Победы, сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.
Ведомство проведет доследственную проверку. Сейчас нарушитель находится под стражей.
Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД Свердловской области, личность мужчины уже установлена. Это местный житель 1979 года рождения с богатым уголовным прошлым — он судим девять раз, в том числе и за кражи. После последнего освобождения из мест лишения свободы в октябре 2023 года гражданин выпивает и ведет асоциальный образ жизни.
Зимой подросток пытался сжечь венок на обелиске в Каменске-Уральском.