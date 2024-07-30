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Posted Сегодня, 15:08

Published Сегодня, 15:08

Modified Сегодня, 15:10

Updated Сегодня, 15:10

В Ревде мужчина пытался прикурить от Вечного огня

В Ревде силовики проверяют прикурившего от Вечного огня свердловчанина

30 июля 2024, 15:08
Фото: 1MI

В Ревде мужчина пытался прикурить от Вечного огня

Мужчина раскурил сигарету от Вечного огня на мемориале в Ревде и был задержан полицией. Проверку также начала прокуратура.

Инцидент произошел в Парке Победы, сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Ведомство проведет доследственную проверку. Сейчас нарушитель находится под стражей.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД Свердловской области, личность мужчины уже установлена. Это местный житель 1979 года рождения с богатым уголовным прошлым — он судим девять раз, в том числе и за кражи. После последнего освобождения из мест лишения свободы в октябре 2023 года гражданин выпивает и ведет асоциальный образ жизни.

Зимой подросток пытался сжечь венок на обелиске в Каменске-Уральском.

В Краснотурьинске прокуратура начала проверку после осквернения Вечного огня
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#Дарья Бобровицкая#Общество#Происшествия#Прокуратура#Полиция#Ревда#Сигарета#Мемориал#Осквернение#Екатеринбург
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