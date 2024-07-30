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Published Сегодня, 12:51

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В Серове двое подростков на питбайке пострадали в ДТП

В Серове двое подростков попали в ДТП на питбайке

30 июля 2024, 12:51
Фото: 1MI

В Серове двое подростков на питбайке пострадали в ДТП

Молодые люди без прав решили покататься по дорогам общего пользования и угодили в ДТП.

Вечером 29 июля в Серове произошла авария, в которой пострадали двое молодых людей. 15-летний юноша за рулем мотоцикла и 14-летний пассажир не уступили дорогу ВАЗу.

39-летний водитель отечественного ВАЗ не пострадал, а подростков отправили в приемный покой больницы.

Сотрудники ГАИ выяснили, что питбайк принадлежал маме 14-летнего пассажира.

Родители подарили мотоцикл на день рождения. Однако, для управления питбайком нужны права категории «А1», которых у молодых людей не было.

Теперь маме юноши, который был за рулем, грозит штраф 30 тысяч, за передачу питбайка своему сыну. Проверку также проводят инспекторы ПДН.

Ранее в похожую ситуацию попал несовершеннолетний мотоциклист из Нижней Салды.

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#Ирина Кирилова#Происшествия#Дети#ДТП#Свердловская область#Водитель#18+#Екатеринбург#Авария
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