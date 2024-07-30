В Серове двое подростков попали в ДТП на питбайке

Posted Сегодня, 12:51
Published Сегодня, 12:51
Modified Сегодня, 12:53
Updated Сегодня, 12:53
Вечером 29 июля в Серове произошла авария, в которой пострадали двое молодых людей. 15-летний юноша за рулем мотоцикла и 14-летний пассажир не уступили дорогу ВАЗу.
39-летний водитель отечественного ВАЗ не пострадал, а подростков отправили в приемный покой больницы.
Сотрудники ГАИ выяснили, что питбайк принадлежал маме 14-летнего пассажира.
Родители подарили мотоцикл на день рождения. Однако, для управления питбайком нужны права категории «А1», которых у молодых людей не было.
Теперь маме юноши, который был за рулем, грозит штраф 30 тысяч, за передачу питбайка своему сыну. Проверку также проводят инспекторы ПДН.
Ранее в похожую ситуацию попал несовершеннолетний мотоциклист из Нижней Салды.