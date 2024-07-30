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Posted Сегодня, 07:09

Published Сегодня, 07:09

Modified Сегодня, 07:11

Updated Сегодня, 07:11

В Свердловской области задержали 8 подростков при попытке совершить теракт

В Свердловской области группа подростков пыталась совершить теракт на железной дороге

30 июля 2024, 07:09
Фото: Изображение Midjourney

В Свердловской области задержали 8 подростков при попытке совершить теракт

На Уральской на железной дороге банда подростков задержана при попытке совершить теракт.

ФСБ задержала восемь мальчиков подросткового возраста на ж/д станции Первоуральск при попытке поджога локомотивов. На место дети приехали с горючей жидкостью и металлическими ломами. К счастью довести дело до результата им не удалось.

За несколько дней до задержания другие подростки пытались устроить поджог в Красноуральске на транспортном предприятии.

Следствие установило, что детей инструктировали через соцсети из Украины. подросткам обещали хорошо заплатить, сообщает Центральное МСУТ СК России.

Решается вопрос с заключением подозреваемых под стражу.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Дети#Полиция#Уголовное дело#ЧП#Теракт#Екатеринбург
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