В Свердловской области группа подростков пыталась совершить теракт на железной дороге

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
ФСБ задержала восемь мальчиков подросткового возраста на ж/д станции Первоуральск при попытке поджога локомотивов. На место дети приехали с горючей жидкостью и металлическими ломами. К счастью довести дело до результата им не удалось.
За несколько дней до задержания другие подростки пытались устроить поджог в Красноуральске на транспортном предприятии.
Следствие установило, что детей инструктировали через соцсети из Украины. подросткам обещали хорошо заплатить, сообщает Центральное МСУТ СК России.
Решается вопрос с заключением подозреваемых под стражу.