tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:47

Published Сегодня, 13:47

Modified Сегодня, 13:49

Updated Сегодня, 13:49

Жительница Среднеуральска мгновенно поседела после вызова супруга в военкомат

В Свердловской области женщина мгновенно поседела после вызова мужа в военкомат

30 июля 2024, 13:47
Фото: 1MI

Жительница Среднеуральска мгновенно поседела после вызова супруга в военкомат

Жительница Среднеуральска частично поседела и получила нервный тик после вызова мужа в военкомат.

Женщина так сильно испугалась за своего супруга, когда увидела повестку в военкомат, что получила сразу несколько реакций организма на стресс.

За считанные минуты на ее голове появилась прядь седых волос. Кроме того, у женщины развился нервный тик, который до сих пор не прошел, несмотря на то, что у мужа только проверили документы и сразу отпустили.

В Военкомате объяснили, что такие проверки проходят регулярно в Свердловской области, пишет Е1.

Бывший глава свердловского МУГИСО был мобилизован незаконно
Узнать подробнее
#Екатерина Смирнова#Общество#Жена#Екатеринбург#Мобилизация#Инцидент#Частичная мобилизация
Подпишитесь
Сколько стоит купить дачу и откуда такие цены?
Сегодня, 08:51
Мальчик на велосипеде из Екатеринбурга пропал в СНТ «Мечта»
Сегодня, 04:22
Строители выплатят жительнице Нижнего Тагила 70 тысяч рублей за падение из-за ленты
Сегодня, 06:11
Стало известно о состоянии выжившей после ДТП сотрудницы «ВСМПО-Ависма»
Сегодня, 08:36
Врачи в Нижнем Тагиле вытащили 15-сантиметровый гвоздь из головы мужчины
Сегодня, 07:46
200 тысяч за метр: в Невьянске отремонтируют региональную дорогу за 132,6 млн рублей
Сегодня, 04:36