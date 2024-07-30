В Свердловской области женщина мгновенно поседела после вызова мужа в военкомат

Posted Сегодня, 13:47
Published Сегодня, 13:47
Modified Сегодня, 13:49
Updated Сегодня, 13:49
Женщина так сильно испугалась за своего супруга, когда увидела повестку в военкомат, что получила сразу несколько реакций организма на стресс.
За считанные минуты на ее голове появилась прядь седых волос. Кроме того, у женщины развился нервный тик, который до сих пор не прошел, несмотря на то, что у мужа только проверили документы и сразу отпустили.
В Военкомате объяснили, что такие проверки проходят регулярно в Свердловской области, пишет Е1.