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Published Сегодня, 13:10

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Вершинная гниль на помидорах исчезнет навсегда: об этом нюансе знают не все дачники

Вершинная гниль на помидорах исчезнет навсегда: об этом нюансе знают не все дачники

30 июля 2024, 13:10
Фото: 1MI
Вершинная гниль на томатах — настоящий кошмар для дачников. Это неинфекционная болезнь, причина которой кроется в неправильном уходе за растениями.

Вершинная гниль чаще все возникает, когда растение недополучает кальций. О том, как избавиться от напасти, рассказывают эксперты Telegram-канала «Дневник дачника. Сад и огород».

Развитие болезни начинается с появления на плодах маленьких пятнышек, которые по мере развития недуга увеличиваются в размерах и чернеют. Томаты начинают гнить из-за присоединения вторичной инфекции в пораженном участке. Больные помидоры нужно немедленно удалить с куста и выбросить. Употреблять в пищу растения с вершинной гнилью нельзя.

Фото: tagilcity.ru

Избавиться от напасти поможет раствор кальциевой селитры. Для этого 20 граммов порошка нужно развести в 10 литрах воды. Раствором опрыскиваем листву и плоды томатов. Корневые подкормки при развившейся вершинной гнили не помогут, предупреждают эксперты.

Усугубляют течение болезни и мешают правильному усвоению кальция также следующие факторы:

  • жара;
  • недостаточный полив;
  • застой воздуха в теплице;
  • избыток в почве калия, магния и азота.

Поэтому при лечении заболевания важно также обеспечить растению нормальную среду обитания. Томаты необходимо регулярно поливать, а теплицу проветривать. А восстановить баланс микроэлементов в почве помогут органические удобрения.

Ранее эксперт объяснил, почему на помидорах образуются завязи, но нет плодов.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Помидоры#Окружающая среда#Болезни#Уход#Огород#Дом и сад#КЦ
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