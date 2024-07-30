Вершинная гниль на помидорах исчезнет навсегда: об этом нюансе знают не все дачники

Развитие болезни начинается с появления на плодах маленьких пятнышек, которые по мере развития недуга увеличиваются в размерах и чернеют. Томаты начинают гнить из-за присоединения вторичной инфекции в пораженном участке. Больные помидоры нужно немедленно удалить с куста и выбросить. Употреблять в пищу растения с вершинной гнилью нельзя.