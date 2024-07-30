Вершинная гниль на помидорах исчезнет навсегда: об этом нюансе знают не все дачники

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
Вершинная гниль чаще все возникает, когда растение недополучает кальций. О том, как избавиться от напасти, рассказывают эксперты Telegram-канала «Дневник дачника. Сад и огород».
Развитие болезни начинается с появления на плодах маленьких пятнышек, которые по мере развития недуга увеличиваются в размерах и чернеют. Томаты начинают гнить из-за присоединения вторичной инфекции в пораженном участке. Больные помидоры нужно немедленно удалить с куста и выбросить. Употреблять в пищу растения с вершинной гнилью нельзя.
Избавиться от напасти поможет раствор кальциевой селитры. Для этого 20 граммов порошка нужно развести в 10 литрах воды. Раствором опрыскиваем листву и плоды томатов. Корневые подкормки при развившейся вершинной гнили не помогут, предупреждают эксперты.
Усугубляют течение болезни и мешают правильному усвоению кальция также следующие факторы:
Поэтому при лечении заболевания важно также обеспечить растению нормальную среду обитания. Томаты необходимо регулярно поливать, а теплицу проветривать. А восстановить баланс микроэлементов в почве помогут органические удобрения.
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