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Врачи в Нижнем Тагиле вытащили 15-сантиметровый гвоздь из головы мужчины

Врачи в Нижнем Тагиле вытащили 15-сантиметровый гвоздь из головы мужчины

30 июля 2024, 07:46
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области
Нейрохирурги городской больницы №1 в Нижнем Тагиле вытащили 15-сантиметровый гвоздь из головы 78-летнего мужчины.

В результате бытовой травмы, огромный гвоздь прошел от виска к виску и задел оба глаза.

Врачи было решено проводить срочную операцию, они извлекли инородный предмет, сохранили кости черепа и зрение пациента.

Сейчас пенсионер принимает антибиотики, скоро его выпишут домой.

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Главный врач Александр Павловских отметил, что сейчас в Нижнем Тагила активно развивается школа нейрохирургов, потенциал которой только растет, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Ранее врачи в Свердловской области спасли пациентку с разорванной почкой.

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#Ирина Кирилова#Общество#Нижний Тагил#Травма#Свердловская область#Здоровье#Врачи#Спасение#Екатеринбург
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