Врачи в Нижнем Тагиле вытащили 15-сантиметровый гвоздь из головы мужчины

Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
Modified Сегодня, 07:48
Updated Сегодня, 07:48
В результате бытовой травмы, огромный гвоздь прошел от виска к виску и задел оба глаза.
Врачи было решено проводить срочную операцию, они извлекли инородный предмет, сохранили кости черепа и зрение пациента.
Сейчас пенсионер принимает антибиотики, скоро его выпишут домой.
Главный врач Александр Павловских отметил, что сейчас в Нижнем Тагила активно развивается школа нейрохирургов, потенциал которой только растет, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.
Ранее врачи в Свердловской области спасли пациентку с разорванной почкой.