Зачем отрезать у клубники усы: как ухаживать за растением после сбора урожая

Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
Обрезка — важнейший этап ухода за клубникой, от которого зависит состояние растения в целом и количество ягод в следующий сезон. О том, как правильно провести процедуру, рассказывают эксперты популярного паблика в ВК «Сад огород».
Убирая лишние усы и старые больные листья, мы избавляем растение от инфекций и вредителей, улучшаем воздухообмен, укрепляем корни. Также процедура стимулирует образование новой листвы и сильных побегов, которые легко переживут зимние морозы. Кроме того, у некоторых сортов ремонтантной клубники правильно проведенная обрезка может способствовать образованию новых цветоносов и получению еще одного урожая.
Оптимальный срок для проведения процедуры — это начала августа, когда основное плодоношение завершено. Погода стоит теплая, у растения есть достаточно времени, чтобы подготовиться к зиме. Обрезку можно провести и в сентябре, но тогда повышаются риски адаптации. В любом случае, растение нужно будет обработать к зимнему сезону, чтобы предупредить вырождение.
Обрезку необходимо проводить острым секатором или ножницами. Качественный инструмент облегчает процедуру для растения. Ни в коем случае нельзя обрывать листья и усы руками. При обрезке листьев желательно удалять только сами листовые пластинки, а от стеблей оставлять не менее 10 см, чтобы растение могло продолжать фотосинтез. Если растение сильно повреждено вредителями, можно обрезать всю листву, это в буквальном смысле поможет растению начать «новую жизнь». Усы убираем все, кроме первых здоровых розеток, которые нужны клубнике для размножения.
После завершения процедуры грядку нужно прорыхлить, а растение подкормить органическими или комплексными удобрениями. Кроме того, землю можно «припудрить» золой, которая защитит клубнику от болезней и вредителей. После обрезки кусты должны получать достаточное количество влаги для быстрого восстановления. Если нет возможности постоянно поливать, можно мульчировать грядку.
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