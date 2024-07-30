Зачем отрезать у клубники усы: как ухаживать за растением после сбора урожая

Обрезку необходимо проводить острым секатором или ножницами. Качественный инструмент облегчает процедуру для растения. Ни в коем случае нельзя обрывать листья и усы руками. При обрезке листьев желательно удалять только сами листовые пластинки, а от стеблей оставлять не менее 10 см, чтобы растение могло продолжать фотосинтез. Если растение сильно повреждено вредителями, можно обрезать всю листву, это в буквальном смысле поможет растению начать «новую жизнь». Усы убираем все, кроме первых здоровых розеток, которые нужны клубнике для размножения.