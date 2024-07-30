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Posted Сегодня, 05:52

Published Сегодня, 05:52

Modified Сегодня, 05:54

Updated Сегодня, 05:54

фото: пресс-служба судебных приставов Свердловской области

Жительницу Екатеринбурга заставили убрать двери в подъезде

30 июля 2024, 05:52
фото: пресс-служба судебных приставов Свердловской области
Екатеринбурженке пришлось снимать самовольно установленную дверь в местах общего пользования. Женщина закрыла эвакуационные пути в многоквартирном доме.

Женщина вместе с другими жильцами перекрыла половину общего коридора на втором этаже, складировала там свои вещи и установила металлическую дверь с замком. Это создавало угрозу эвакуации в случае пожара или другой чрезвычайной ситуации.

Судебные приставы неоднократно предупреждали должников о необходимости исполнить решение суда, но те игнорировали требования. В итоге, им назначили штраф и пригрозили административной ответственностью.

В итоге женщина демонтировала дверь и освободила коридор, сообщает пресс-служба судебных приставов Свердловской области.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Приставы#Нарушитель#Судебный пристав#Екатеринбург#Инцидент
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