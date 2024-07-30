Жительницу Екатеринбурга заставили убрать двери в подъезде

Posted Сегодня, 05:52
Published Сегодня, 05:52
Modified Сегодня, 05:54
Updated Сегодня, 05:54
Женщина вместе с другими жильцами перекрыла половину общего коридора на втором этаже, складировала там свои вещи и установила металлическую дверь с замком. Это создавало угрозу эвакуации в случае пожара или другой чрезвычайной ситуации.
Судебные приставы неоднократно предупреждали должников о необходимости исполнить решение суда, но те игнорировали требования. В итоге, им назначили штраф и пригрозили административной ответственностью.
В итоге женщина демонтировала дверь и освободила коридор, сообщает пресс-служба судебных приставов Свердловской области.