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16 жителей Екатеринбурга похищали нефтепродукты из вагонов-цистерн на сумму 2,8 млн

16 жителей Екатеринбурга похищали нефтепродукты из вагонов-цистерн на сумму 2,8 млн

31 июля 2024, 06:17
Фото: 1MI
Злоумышленники в Екатеринбурге похищали нефтепродукты из вагонов-цистерн предприятия с зимы до осени 2022 года. Общая сумма ущерба превысила 2,8 миллиона рублей.

Злоумышленники сливали топливо с помощью специальных шлангов в емкости, находившиеся в легковых машинах. В результате их действий предприятие понесло ущерб в размере более 2,8 миллиона рублей, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Через несколько месяцев незаконной деятельности их поймали. После завершения следствия дело передали в суд. Обвиняемым вынесли приговор — от трех до семи лет тюремного заключения. Одному из подсудимых назначили 480 часов обязательных работ.

Напомним, трех жителей Свердловской области оштрафовали за попытку контрабанды пиломатериалов.

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