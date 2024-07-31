16 жителей Екатеринбурга похищали нефтепродукты из вагонов-цистерн на сумму 2,8 млн

Posted Сегодня, 06:17
Published Сегодня, 06:17
Modified Сегодня, 06:19
Updated Сегодня, 06:19
Злоумышленники сливали топливо с помощью специальных шлангов в емкости, находившиеся в легковых машинах. В результате их действий предприятие понесло ущерб в размере более 2,8 миллиона рублей, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
Через несколько месяцев незаконной деятельности их поймали. После завершения следствия дело передали в суд. Обвиняемым вынесли приговор — от трех до семи лет тюремного заключения. Одному из подсудимых назначили 480 часов обязательных работ.
Напомним, трех жителей Свердловской области оштрафовали за попытку контрабанды пиломатериалов.