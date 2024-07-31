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Автомобилист потерял сознание и влетел в трамвай в Нижнем Тагиле

Автомобилист потерял сознание и влетел в трамвай в Нижнем Тагиле

31 июля 2024, 10:45
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД в Нижнем Тагиле
В Нижнем Тагиле водитель автомобиля ВАЗ потерял сознание и влетел в трамвай №17. Авария произошла на перекрестке Вагоностроителей — Юности 31 июля 2024 года.

Водитель автомобиля в какой-то момент почувствовал ухудшение состояния и потерял сознание. Момент дорожной аварии он не помнит, рассказали в пресс-службе нижнетагильской автоинспекции.

Фото: Отдел пропаганды ГИБДД в Нижнем Тагиле

Пострадавшего автомобилиста увезли в медучреждение. Результат освидетельствования показал, что мужчина был трезв. В трамвае в момент ДТП находились 42 пассажира. Они не пострадали.

Напомним, в Екатеринбурге трамвай столкнулся с машиной такси. На месте происшествия образовалась пробка. Автомобиль получил повреждения.

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