Автомобилист потерял сознание и влетел в трамвай в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
Водитель автомобиля в какой-то момент почувствовал ухудшение состояния и потерял сознание. Момент дорожной аварии он не помнит, рассказали в пресс-службе нижнетагильской автоинспекции.
Пострадавшего автомобилиста увезли в медучреждение. Результат освидетельствования показал, что мужчина был трезв. В трамвае в момент ДТП находились 42 пассажира. Они не пострадали.
Напомним, в Екатеринбурге трамвай столкнулся с машиной такси. На месте происшествия образовалась пробка. Автомобиль получил повреждения.