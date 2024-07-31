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Published Сегодня, 07:19

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Updated Сегодня, 07:21

Магнитные бури ожидают жителей Свердловской области в августе

Будут ли магнитные бури в августе в Свердловской области?

31 июля 2024, 07:19
Фото: Изображение Midjourney

Магнитные бури ожидают жителей Свердловской области в августе

В августе в Свердловскую область на несколько дней придут магнитные бури. Согласно данным Лаборатории солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения, слабые бури ожидаются в самом начале и конце месяца.

Так, 1 августа, а также с 25 по 27 августа в регионе прогнозируются слабые магнитные бури интенсивностью в 5-6 баллов. Немного возбужденной магнитосфера будет 2 августа. В остальные дни месяца магнитное поле будет оставаться спокойным.

Что касается погоды, в первые дни августа ожидаются умеренные дожди с грозами. Температура воздуха в ночное время не будет превышать 15-17 градусов тепла, а в дневное время она будет держаться в пределах 20-25 градусов.

Ранее синоптики сообщили, что на Свердловскую область надвигаются ливни с грозами. В связи с этим МЧС также объявило экстренное предупреждение.

#Ирина Кирилова#Эксклюзив#Свердловская область#Погода#Прогноз#Синоптики#Природа#Екатеринбург#Магнитные бури
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