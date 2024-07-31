Будут ли магнитные бури в августе в Свердловской области?

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
Так, 1 августа, а также с 25 по 27 августа в регионе прогнозируются слабые магнитные бури интенсивностью в 5-6 баллов. Немного возбужденной магнитосфера будет 2 августа. В остальные дни месяца магнитное поле будет оставаться спокойным.
Что касается погоды, в первые дни августа ожидаются умеренные дожди с грозами. Температура воздуха в ночное время не будет превышать 15-17 градусов тепла, а в дневное время она будет держаться в пределах 20-25 градусов.
Ранее синоптики сообщили, что на Свердловскую область надвигаются ливни с грозами. В связи с этим МЧС также объявило экстренное предупреждение.