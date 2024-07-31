Делегация из Нижнего Тагила побывала в Бресте — городе побратиме Тагила

Posted Сегодня, 09:59
Published Сегодня, 09:59
Modified Сегодня, 10:01
Updated Сегодня, 10:01
Тагильская делегация депутатов поздравила город-побратим Брест с 80-летием освобождения от фашисткой оккупации. И отметили юбилей города, которому ужу 1005 лет.
Владислав Пинаев, Вадим Раудштейн и Борис Соколов вместе с белорусскими коллегами возложили цветы к памятнику войнам и к мемориалу Брестской крепости. А также приняли участие в открытии монумента «Древо жизни».
Депутаты посетили социальные объекты Бреста и наметили с коллегами плодотворное сотрудничество. У старинного города много побратимов, но Нижний Тагил стал одним из первых.
Напомним, что в 28 июля в Староуткинске установили памятник отцу-основателю Акинфию Демидову.