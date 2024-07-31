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Published Сегодня, 09:59

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Updated Сегодня, 10:01

Нижнетагильская делегация побывала в Бресте

Делегация из Нижнего Тагила побывала в Бресте — городе побратиме Тагила

31 июля 2024, 09:59
Фото: Нижнетагильская городская дума

Нижнетагильская делегация побывала в Бресте

Нижнетагильские депутаты побывали на празднике в Бресте.

Тагильская делегация депутатов поздравила город-побратим Брест с 80-летием освобождения от фашисткой оккупации. И отметили юбилей города, которому ужу 1005 лет.

Владислав Пинаев, Вадим Раудштейн и Борис Соколов вместе с белорусскими коллегами возложили цветы к памятнику войнам и к мемориалу Брестской крепости. А также приняли участие в открытии монумента «Древо жизни».

Фото: Нижнетагильская городская дума

Депутаты посетили социальные объекты Бреста и наметили с коллегами плодотворное сотрудничество. У старинного города много побратимов, но Нижний Тагил стал одним из первых.

Напомним, что в 28 июля в Староуткинске установили памятник отцу-основателю Акинфию Демидову.

Фото: Нижнетагильская городская дума
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#Вадим Бредников#Общество#Нижний Тагил#Город#Депутаты#Памятник#Мемориал#Города-побратимы#Екатеринбург
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