Два аварийных дома снесут в Нижнем Тагиле за 6,7 миллиона рублей

Posted Сегодня, 14:50
Published Сегодня, 14:50
Modified Сегодня, 14:52
Updated Сегодня, 14:52
В сведениях закупки значатся строения по улице Землячки, 6, а также на станции Завязовкой, 1. Постановления о сносе были опубликованы на официальном сайте Нижнего Тагила в 2023 и в 2024 годах.
Подрядчик, который выиграет тендер, должен приступить к демонтажу зданий после заключения контракта и снести их в течение 80 календарных дней.
Кирпичные неотапливаемые здания будут разобраны методом обрушения. Затем строительный мусор погрузят в самосвалы и захоронят на полигонах. После этого предстоит не только выровнять площадки бульдозерами, но и рекультивировать участки, выяснила редакция TagilCity.ru.
Напомним, что на снос аварийного дома на Новой Кушве в Нижнем Тагиле было выделено 2,4 миллиона рублей.