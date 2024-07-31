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Два аварийных дома снесут в Нижнем Тагиле за 6,7 миллиона рублей

Два аварийных дома снесут в Нижнем Тагиле за 6,7 миллиона рублей

31 июля 2024, 14:50
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле выделено 6,7 миллиона рублей на снос двух домов, которые признаны аварийными и непригодными к проживанию.

В сведениях закупки значатся строения по улице Землячки, 6, а также на станции Завязовкой, 1. Постановления о сносе были опубликованы на официальном сайте Нижнего Тагила в 2023 и в 2024 годах.

Подрядчик, который выиграет тендер, должен приступить к демонтажу зданий после заключения контракта и снести их в течение 80 календарных дней.

Кирпичные неотапливаемые здания будут разобраны методом обрушения. Затем строительный мусор погрузят в самосвалы и захоронят на полигонах. После этого предстоит не только выровнять площадки бульдозерами, но и рекультивировать участки, выяснила редакция TagilCity.ru.

Напомним, что на снос аварийного дома на Новой Кушве в Нижнем Тагиле было выделено 2,4 миллиона рублей.

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#Евгения Сафина#Общество#Эксклюзив#Аварийное жилье#Дом#Снос#Екатеринбург#Закупка
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