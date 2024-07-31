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Posted 31 июля, 03:36

Published 31 июля, 03:36

Modified 31 июля, 03:38

Updated 31 июля, 03:38

Два подростка в Каменске-Уральском ездили на питбайках без прав

31 июля 2024, 03:36
В Каменске-Уральском задержали двух 15-летних подростков, которые ездили на питбайках без прав.

Автоинспекторы остановили юношей, которые ехали на питбайках. Выяснилось, что для езды на этом транспорте нужны права. Их у школьников не было, рассказали в пресс-службе регионального ГИБДД.

По словам подростков, питбайки взял на время родственник одного из них. В отношении него составлены административные материалы, а мальчиков отстранили от управления данным транспортом.

Напомним, дети и подростки в Свердловской области стали чаще попадать в аварии на самокатах и питбайках.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Каменск-Уральский#Дети#ГИБДД#Школьники#Подростки#Аренда#ЧП#Нарушение ПДД#Права#Питбайк#18+#Екатеринбург#Инцидент#Административные материалы
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