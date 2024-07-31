tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:36

Published Сегодня, 03:36

Modified Сегодня, 03:38

Updated Сегодня, 03:38

Два подростка в Каменске-Уральском ездили на питбайках без прав

Два подростка в Каменске-Уральском ездили на питбайках без прав

31 июля 2024, 03:36
Фото: ГИБДД по Свердловской области
В Каменске-Уральском задержали двух 15-летних подростков, которые ездили на питбайках без прав.

Автоинспекторы остановили юношей, которые ехали на питбайках. Выяснилось, что для езды на этом транспорте нужны права. Их у школьников не было, рассказали в пресс-службе регионального ГИБДД.

По словам подростков, питбайки взял на время родственник одного из них. В отношении него составлены административные материалы, а мальчиков отстранили от управления данным транспортом.

Напомним, дети и подростки в Свердловской области стали чаще попадать в аварии на самокатах и питбайках.

В ГАИ бьют тревогу из-за малолетних водителей на питбайках в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее
Читайте также:
Двое подростков в Екатеринбурге спешили на трамвай и попали под машинуПодростки в Нижнем Тагиле катаются на скейтах около Стелы воинской славыПодросток на питбайке получил травмы в ДТП с автомобилем в Свердловской области
#Елизавета Зиборова#Происшествия#Каменск-Уральский#Дети#ГИБДД#Школьники#Подростки#Аренда#ЧП#Нарушение ПДД#Права#Питбайк#18+#Екатеринбург#Инцидент#Административные материалы
Подпишитесь
Рейтинг садов в Нижнем Тагиле: как выбирать садовое товарищество, отзывы дачников
Вчера, 08:55
«Вся Вагонка в смоге»: выбросы зависли над Нижним Тагилом утром 31 июля
Сегодня, 06:58
ЕВРАЗ НТМК получил предостережение за сход вагона и столкновение с составом в Тагиле
Сегодня, 06:59
Сколько стоит купить дачу и откуда такие цены?
Вчера, 08:51
Пара загружала шлаковый щебень в авто на ремонтируемой улице Пархоменко в Тагиле
Сегодня, 05:51
Будут ли магнитные бури в августе в Свердловской области?
Сегодня, 07:19