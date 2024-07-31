Два подростка в Каменске-Уральском ездили на питбайках без прав

Posted Сегодня, 03:36
Published Сегодня, 03:36
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Автоинспекторы остановили юношей, которые ехали на питбайках. Выяснилось, что для езды на этом транспорте нужны права. Их у школьников не было, рассказали в пресс-службе регионального ГИБДД.
По словам подростков, питбайки взял на время родственник одного из них. В отношении него составлены административные материалы, а мальчиков отстранили от управления данным транспортом.
Напомним, дети и подростки в Свердловской области стали чаще попадать в аварии на самокатах и питбайках.