Эксперты рассказали, что изменится в России с 1 августа

Posted 31 июля, 12:21
Published 31 июля, 12:21
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
С 1 августа в России вступят в силу изменения в законодательстве, которые предоставят гражданам возможность передавать цифровые рубли наследникам, обяжут банки записывать разговоры с должниками и усилят контроль над выплатами детских пособий.
Также в России начнётся эксперимент по внедрению информационной системы для оформления грузоперевозок, предоставляя единое окно для всех документов.
С 5 августа в России начнёт действовать порядок назначения детских пособий по месту пребывания или фактического проживания, с возможностью проверки фактического проживания Соцфондом, пишут ИА Европейско-Азиатские новости (ЕАН)
Упрощение получения средств от банка-банкрота: с августа клиентам банков-банкротов станет проще получить свои средства благодаря упрощению процедуры продажи активов финансовой организации и возможности Агентства по страхованию вкладов выкупать имущество банка до завершения конкурсного производства.