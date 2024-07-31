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Posted 31 июля, 12:21

Published 31 июля, 12:21

Modified Сегодня, 09:35

Updated Сегодня, 09:35

Эксперты рассказали, что изменится в России с 1 августа

31 июля 2024, 12:21
Ряд изменений планируется произвести в российском законодательстве.

С 1 августа в России вступят в силу изменения в законодательстве, которые предоставят гражданам возможность передавать цифровые рубли наследникам, обяжут банки записывать разговоры с должниками и усилят контроль над выплатами детских пособий.

Также в России начнётся эксперимент по внедрению информационной системы для оформления грузоперевозок, предоставляя единое окно для всех документов.

С 5 августа в России начнёт действовать порядок назначения детских пособий по месту пребывания или фактического проживания, с возможностью проверки фактического проживания Соцфондом, пишут ИА Европейско-Азиатские новости (ЕАН)

Упрощение получения средств от банка-банкрота: с августа клиентам банков-банкротов станет проще получить свои средства благодаря упрощению процедуры продажи активов финансовой организации и возможности Агентства по страхованию вкладов выкупать имущество банка до завершения конкурсного производства.

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