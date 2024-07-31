Эти ошибки мешают собрать хороший урожай перцев: вот что запрещено делать в августе

Некоторые производители семян прямо указывают на упаковках, что сорт не нуждается в подвязывании. И все же агрономы настоятельно рекомендуют подвязывать кустики. Если этого не сделать, то куст будет изгибаться и даже может сломаться под тяжестью плодов. Сами перцы будут лежать на земле и могут деформироваться. При этом подвязывать эксперты рекомендуют не только сами кусты, но и плодовые кисти.