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Published Сегодня, 14:53

Modified Сегодня, 14:55

Updated Сегодня, 14:55

Эти ошибки мешают собрать хороший урожай перцев: вот что запрещено делать в августе

Эти ошибки мешают собрать хороший урожай перцев: вот что запрещено делать в августе

31 июля 2024, 14:53
Фото: tagilcity.ru
Перец — капризная культура, которая требует тщательного ухода и не прощает ошибок. К сожалению, далеко не все дачники знают, как правильно выращивать перец и нередко допускают промахи, из-за которых растение чахнет и дает мало плодов.

Эксперты портала «Новый очаг» называют пять распространенных ошибок при уходе за перцами.

Ошибка 1: избыточный полив

Поливать перцы нужно, но избыток влаги нередко приводит к загниванию корней и гибели растения.

Лучше уменьшить поливы, а поверхность грунта на грядке прикрыть мульчой. Тогда влага будет испаряться медленнее, — дают рекомендации специалисты.

Индикатором, что перец пора полить, могут служить слегка поникшие листья. В среднем это нужно делать раз в 3-4 дня. Каждому кустику требуется примерно 5 литров воды. В дождливую и влажную погоду поливать перцы не нужно.

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Ошибка 2: слишком глубокое рыхление

Рыхлить землю на грядке с перцами нужно, главное не переусердствовать. Все дело в том, что растение имеет поверхностную корневую систему, поэтому легко повредить корни садовым инструментом. Если это произошло, кустик может завянуть.

Ошибка 3: не подвязывать кусты

Некоторые производители семян прямо указывают на упаковках, что сорт не нуждается в подвязывании. И все же агрономы настоятельно рекомендуют подвязывать кустики. Если этого не сделать, то куст будет изгибаться и даже может сломаться под тяжестью плодов. Сами перцы будут лежать на земле и могут деформироваться. При этом подвязывать эксперты рекомендуют не только сами кусты, но и плодовые кисти.

Фото: tagilcity.ru

Ошибка 4: пренебрегать подкормкой

Обычно при посадке перцев в лунку вносится удобрение. Однако на весь сезон этого не хватит. Земля постепенно истощается, растение недополучает питательных веществ. Поэтому почву нужно удобрять несколько раз за сезон. Для подкормки подходят как органические (например, древесная зола), так и комплексные удобрения.

Ошибка 5: отказ от обрезания кустов

Важно вовремя удалять нижние побеги растения, которые вытягивают из растения все соки и силу, которое оно должно тратить на образование плодов. Также нужно без жалости обрезать боковые побеги и ветки, не образующие плодов.

При соблюдении всех условий перцы дадут богатый урожай.

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