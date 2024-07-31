ЕВРАЗ НТМК получил предостережение за сход вагона и столкновение с составом в Тагиле

Согласно информации Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по УрФО, инцидент произошел 21 мая близ путей общего пользования ж/д станции «Смычка». В этот день на железнодорожном пути необщего пользования АО «ЕВРАЗ НТМК» производились маневровые работы. В какой-то момент один из вагонов из-за нарушения правил закрепления тормозными башмаками самопроизвольно тронулся и столкнулся с движущимся маневровым составом. Из-за этого вагон съехал с рельсов двумя колесными парами.