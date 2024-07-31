ЕВРАЗ НТМК получил предостережение за сход вагона и столкновение с составом в Тагиле

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
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Updated Сегодня, 07:01
Согласно информации Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по УрФО, инцидент произошел 21 мая близ путей общего пользования ж/д станции «Смычка». В этот день на железнодорожном пути необщего пользования АО «ЕВРАЗ НТМК» производились маневровые работы. В какой-то момент один из вагонов из-за нарушения правил закрепления тормозными башмаками самопроизвольно тронулся и столкнулся с движущимся маневровым составом. Из-за этого вагон съехал с рельсов двумя колесными парами.
Специалисты Ространснадзора отмечают, что предприятие должно обеспечивать безопасность движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
Руководитель маневров обязан организовать маневровую работу так, чтобы была обеспечена безопасность движения, а также сохранность железнодорожного подвижного состава и груза, — сообщают в ведомстве.
Помимо этого, согласно требованию, в процессе работы руководитель маневров обязан проверять, не нарушилась ли правильность установки ранее уложенных башмаков и достаточно ли их было на увеличившееся количество вагонов, которые были прицеплены дополнительно.
Предостережение предприятию было вынесено 2 июля.
Это не первый сход вагонов на железной дороге ЕВРАЗ НТМК. Ранее предостережения были объявлены за инциденты 18 марта и 14 апреля 2024 года.