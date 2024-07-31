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ЕВРАЗ НТМК получил предостережение за сход вагона и столкновение с составом в Тагиле

ЕВРАЗ НТМК получил предостережение за сход вагона и столкновение с составом в Тагиле

31 июля 2024, 06:59
Фото: tagilcity.ru
Уральский Ространснадзор вынес предостережение АО «ЕВРАЗ НТМК» за ЧП с вагонами, которое произошло в мае 2024 года в Нижнем Тагиле.

Согласно информации Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по УрФО, инцидент произошел 21 мая близ путей общего пользования ж/д станции «Смычка». В этот день на железнодорожном пути необщего пользования АО «ЕВРАЗ НТМК» производились маневровые работы. В какой-то момент один из вагонов из-за нарушения правил закрепления тормозными башмаками самопроизвольно тронулся и столкнулся с движущимся маневровым составом. Из-за этого вагон съехал с рельсов двумя колесными парами.

Специалисты Ространснадзора отмечают, что предприятие должно обеспечивать безопасность движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Руководитель маневров обязан организовать маневровую работу так, чтобы была обеспечена безопасность движения, а также сохранность железнодорожного подвижного состава и груза, — сообщают в ведомстве.

Помимо этого, согласно требованию, в процессе работы руководитель маневров обязан проверять, не нарушилась ли правильность установки ранее уложенных башмаков и достаточно ли их было на увеличившееся количество вагонов, которые были прицеплены дополнительно.

Предостережение предприятию было вынесено 2 июля.

Два случая схода вагонов за два месяца произошли на ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле
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Это не первый сход вагонов на железной дороге ЕВРАЗ НТМК. Ранее предостережения были объявлены за инциденты 18 марта и 14 апреля 2024 года.

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#Юлия Мамонтова#Транспорт#Нижний Тагил#Эксклюзив#Свердловская область#ЕВРАЗ НТМК#Железная дорога#Вагоны#Ведомство#Екатеринбург
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