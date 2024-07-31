Фейк шагает по стране: грузовик на трассе смял пять автомобилей

Идентичные сообщения появляются в городских пабликах по всей России с разной периодичностью. Так, например, в Заречном пост был опубликован еще 16 июля. Однако точно такой же был выпущен уже в Перми 30 июля. То же самое сообщение встречается в группах и других регионов. Заставочное фото на сообщении не имеет никакого отношения к Свердловской области. Судя по всему, на нем изображено место ДТП, случившегося на трассе М-5 под Юрюзанью (Челябинская область) в июле 2020 года, где водитель грузовика смял пять машин.