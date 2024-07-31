Фейк шагает по стране: грузовик на трассе смял пять автомобилей

Posted Сегодня, 12:49
Published Сегодня, 12:49
Modified Сегодня, 12:52
Updated Сегодня, 12:52
Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации».
На распространяемом снимке видно, что автомобили не просто смяты, а от них осталась груда металлолома. Однако от ГИБДД Свердловской области информации о подобном ДТП на трассе не поступало.
По заверениям авторов постов, у них имеется видео с места происшествия, а ссылку на него они оставляют в комментариях. Однако при попытке перейти по ссылке, которая ведет в Telegram, высвечивается предложение подписаться на якобы новостной канал.
После того, как пользователь жмет на нужную кнопку, подписки не происходит. Зато перенаправляет в бота, который предлагает подписаться на еще несколько каналов и тогда якобы станет доступен нужный контент.
Однако и тогда после подписки ничего не происходит. Сколько длится эта цепочка — неизвестно.
Идентичные сообщения появляются в городских пабликах по всей России с разной периодичностью. Так, например, в Заречном пост был опубликован еще 16 июля. Однако точно такой же был выпущен уже в Перми 30 июля. То же самое сообщение встречается в группах и других регионов. Заставочное фото на сообщении не имеет никакого отношения к Свердловской области. Судя по всему, на нем изображено место ДТП, случившегося на трассе М-5 под Юрюзанью (Челябинская область) в июле 2020 года, где водитель грузовика смял пять машин.