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Published Сегодня, 12:13

Modified Сегодня, 12:15

Updated Сегодня, 12:15

Фитнес-тренера из Екатеринбурга задержали в Анапе за педофилию

Фитнес-тренер из Екатеринбурга задержан за показ гениталий девочке в Анапе

31 июля 2024, 12:13
Фото: Изображение Midjourney

Фитнес-тренера из Екатеринбурга задержали в Анапе за педофилию

Екатеринбургского фитнес-тренера задержали в Анапе. Мужчина обнажился в подъезде перед 12-летней девочкой и показал гениталии.

Уроженец Екатеринбурга фитнес-тренер Алексей Сушко задержан в Анапе.

Мужчина ранее отбывал тюремный срок за аналогичное преступление. В 2018 году он отправился в колонию на шесть лет за мастурбацию при девочке. После освобождения мужчина отправился в Анапу, где и совершил повторное преступление.

Когда мужчина зашел в вслед за школьницей в подъезд и показал половые органы, девочка испугалась и убежала. Дома она все рассказала родителям.

Мужчина был задержан по горячим следам. В содеянном он признался.

Теперь ему грозит до 12 лет тюремного заключения.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Дети#Суд#Уголовное дело#Педофил#18+#Екатеринбург#Инцидент
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