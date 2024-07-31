Фитнес-тренер из Екатеринбурга задержан за показ гениталий девочке в Анапе

Posted Сегодня, 12:13
Published Сегодня, 12:13
Modified Сегодня, 12:15
Updated Сегодня, 12:15
Уроженец Екатеринбурга фитнес-тренер Алексей Сушко задержан в Анапе.
Мужчина ранее отбывал тюремный срок за аналогичное преступление. В 2018 году он отправился в колонию на шесть лет за мастурбацию при девочке. После освобождения мужчина отправился в Анапу, где и совершил повторное преступление.
Когда мужчина зашел в вслед за школьницей в подъезд и показал половые органы, девочка испугалась и убежала. Дома она все рассказала родителям.
Мужчина был задержан по горячим следам. В содеянном он признался.
Теперь ему грозит до 12 лет тюремного заключения.