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Posted Сегодня, 09:59

Published Сегодня, 09:59

Modified Сегодня, 10:01

Updated Сегодня, 10:01

Хлеб всему голова: готовим из черствых корок полезное органическое удобрение

Хлеб всему голова: готовим из черствых корок полезное органическое удобрение

31 июля 2024, 09:59
Фото: tagilcity.ru
Во многих российских семьях не принято выбрасывать старый хлеб. Если черствых корок и кусков скопилось много, то можно приготовить целебную подкормку для растений.

Какие только удобрения не применяют российские дачники! В ход идут любые пищевые остатки, навоз, помет птиц, зола. Считается, что органические подкормки идеально питают землю, способствуют восстановлению баланса микроэлементов и даже помогают бороться с болезнями и вредителями. Эксперты Telegram-канала «Дневник дачника. Сад и огород» предлагают приготовить полезное удобрение из корок ржаного хлеба.

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Никогда не выбрасывайте остатки хлеба. Это ценнейшее удобрение! — уверяют эксперты.

Рецепт чрезвычайно прост. Трехлитровую банку нужно заполнить на треть черствыми корками и кусочками, залить теплой водой и закрыть банку марлей для хорошего воздухообмена. Хлеб должен настаиваться в течение двух-трех дней.

Концентрированный настой необходимо разбавить водой в соотношении 1:10 и подкармливать им растения. Такое хлебное удобрение подойдет и для огородных культур, и для рассады, и для комнатных цветов.

Фото: tagilcity.ru

В чем же состоит секрет хлебной подкормки? Все дело в дрожжах, говорят специалисты. При их брожении выделяется углекислый газ, который очень полезен для растений — особенно в закрытом грунте. Бактерии и грибы, которые находятся в почве, начинают очень быстро размножаться и создают благоприятную среду для роста и развития растений, в том числе корней. Мощная корневая система позволяет помидорам, огурцам, кабачкам и другим огородным культурам противостоять вредителям и возбудителям инфекционных заболеваний. Также дрожжи привлекают полезных дождевых червей.

По словам экспертов, после хлебной подкормки результат можно будет увидеть уже через несколько дней. Она абсолютно безопасна, а приготовить целебный настой для растений настолько просто, что с задачей справится даже ребенок.

Ранее эксперты рассказали, как уберечь на грядке растрескавшиеся кочаны.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Окружающая среда#Хлеб#Дача#Подкормка#Дом и сад#КЦ
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