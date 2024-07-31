Хлеб всему голова: готовим из черствых корок полезное органическое удобрение

Posted Сегодня, 09:59
Published Сегодня, 09:59
Modified Сегодня, 10:01
Updated Сегодня, 10:01
Какие только удобрения не применяют российские дачники! В ход идут любые пищевые остатки, навоз, помет птиц, зола. Считается, что органические подкормки идеально питают землю, способствуют восстановлению баланса микроэлементов и даже помогают бороться с болезнями и вредителями. Эксперты Telegram-канала «Дневник дачника. Сад и огород» предлагают приготовить полезное удобрение из корок ржаного хлеба.
Никогда не выбрасывайте остатки хлеба. Это ценнейшее удобрение! — уверяют эксперты.
Рецепт чрезвычайно прост. Трехлитровую банку нужно заполнить на треть черствыми корками и кусочками, залить теплой водой и закрыть банку марлей для хорошего воздухообмена. Хлеб должен настаиваться в течение двух-трех дней.
Концентрированный настой необходимо разбавить водой в соотношении 1:10 и подкармливать им растения. Такое хлебное удобрение подойдет и для огородных культур, и для рассады, и для комнатных цветов.
В чем же состоит секрет хлебной подкормки? Все дело в дрожжах, говорят специалисты. При их брожении выделяется углекислый газ, который очень полезен для растений — особенно в закрытом грунте. Бактерии и грибы, которые находятся в почве, начинают очень быстро размножаться и создают благоприятную среду для роста и развития растений, в том числе корней. Мощная корневая система позволяет помидорам, огурцам, кабачкам и другим огородным культурам противостоять вредителям и возбудителям инфекционных заболеваний. Также дрожжи привлекают полезных дождевых червей.
По словам экспертов, после хлебной подкормки результат можно будет увидеть уже через несколько дней. Она абсолютно безопасна, а приготовить целебный настой для растений настолько просто, что с задачей справится даже ребенок.
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