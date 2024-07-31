Хлеб всему голова: готовим из черствых корок полезное органическое удобрение

В чем же состоит секрет хлебной подкормки? Все дело в дрожжах, говорят специалисты. При их брожении выделяется углекислый газ, который очень полезен для растений — особенно в закрытом грунте. Бактерии и грибы, которые находятся в почве, начинают очень быстро размножаться и создают благоприятную среду для роста и развития растений, в том числе корней. Мощная корневая система позволяет помидорам, огурцам, кабачкам и другим огородным культурам противостоять вредителям и возбудителям инфекционных заболеваний. Также дрожжи привлекают полезных дождевых червей.