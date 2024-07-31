Хорош не только в салате: зачем опытные дачники засеивают укропом весь огород

Posted Сегодня, 14:09
Published Сегодня, 14:09
Modified Сегодня, 14:11
Updated Сегодня, 14:11
О сидератах и их уникальных свойствах сегодня не говорит только ленивый. Этими растениями засеивают освободившиеся грядки на приусадебном участке, чтобы обеспечить почву необходимыми микроэлементами. В качестве сидератов обычно используют бобовые и злаковые культуры, гречиху, всевозможные крестоцветные растения (горчицу, рапс и т. д.), фацелию и подсолнечник. Однако в качестве сидерата можно использовать и укроп, утверждает агроном Ксения Давыдова.
Дело в том, что укроп оздоравливает почву на участке, а также отгоняет многие болезни и вредителей, — говорит эксперт.
Корни укропа позволяют ему забирать полезные вещества с достаточно большой глубины, а это значит, что само растение является ценным источником микроэлементов. К тому же оно хорошо разрыхляет грунт, делая его более мягким.
Укроп можно выращивать на протяжении всего сезона, подсаживая его в теплицы к огурцам и помидорам, а также к капусте, редиске и чесноку. Такое соседство снизит риски заражения этих культур паразитами и всевозможными инфекциями.
Однако при выборе укропа в качестве сидерата следует учитывать, что укроп плохо сочетается с сельдереем, морковью и другими зонтичными культурами.
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