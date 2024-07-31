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Posted Сегодня, 14:09

Published Сегодня, 14:09

Modified Сегодня, 14:11

Updated Сегодня, 14:11

Агроном Давыдова рассказала, зачем дачники засеивают укропом весь огород

Хорош не только в салате: зачем опытные дачники засеивают укропом весь огород

31 июля 2024, 14:09
Фото: 1MI

Агроном Давыдова рассказала, зачем дачники засеивают укропом весь огород

Дачники с удовольствием выращивают укроп на своих участках. Эта неприхотливая и вкусная зелень не требует большого ухода, а использовать ее можно в самых разных блюдах. Но это еще не все: оказывается, укроп прекрасно подходит для удобрения обедневшей почвы.

О сидератах и их уникальных свойствах сегодня не говорит только ленивый. Этими растениями засеивают освободившиеся грядки на приусадебном участке, чтобы обеспечить почву необходимыми микроэлементами. В качестве сидератов обычно используют бобовые и злаковые культуры, гречиху, всевозможные крестоцветные растения (горчицу, рапс и т. д.), фацелию и подсолнечник. Однако в качестве сидерата можно использовать и укроп, утверждает агроном Ксения Давыдова.

Дело в том, что укроп оздоравливает почву на участке, а также отгоняет многие болезни и вредителей, — говорит эксперт.

Корни укропа позволяют ему забирать полезные вещества с достаточно большой глубины, а это значит, что само растение является ценным источником микроэлементов. К тому же оно хорошо разрыхляет грунт, делая его более мягким.

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Укроп можно выращивать на протяжении всего сезона, подсаживая его в теплицы к огурцам и помидорам, а также к капусте, редиске и чесноку. Такое соседство снизит риски заражения этих культур паразитами и всевозможными инфекциями.

Однако при выборе укропа в качестве сидерата следует учитывать, что укроп плохо сочетается с сельдереем, морковью и другими зонтичными культурами.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Окружающая среда#Дача#Растения#Огород#Дом и сад
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