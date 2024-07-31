Хорош не только в салате: зачем опытные дачники засеивают укропом весь огород

О сидератах и их уникальных свойствах сегодня не говорит только ленивый. Этими растениями засеивают освободившиеся грядки на приусадебном участке, чтобы обеспечить почву необходимыми микроэлементами. В качестве сидератов обычно используют бобовые и злаковые культуры, гречиху, всевозможные крестоцветные растения (горчицу, рапс и т. д.), фацелию и подсолнечник. Однако в качестве сидерата можно использовать и укроп, утверждает агроном Ксения Давыдова.