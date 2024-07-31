Как навсегда избавиться от запаха кошачьей мочи: помогут копеечные средства

Сначала нужно максимально убрать мочу с поверхности. В этом помогут бумажные полотенца. Осторожно промокните ими пятно, чтобы жидкость впиталась. Растирать не нужно, лучше положите бумагу, чтобы впитывание произошло естественным образом. Можно также слегка надавить на обивку, чтобы жидкость выступила на поверхность. Далее налейте на пятно холодную воду и снова промокните полотенцами. Лучше, если вода будет не просто холодной, а ледяной.