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Published Сегодня, 10:59

Modified Сегодня, 11:01

Updated Сегодня, 11:01

Как навсегда избавиться от запаха кошачьей мочи: помогут копеечные средства

Как навсегда избавиться от запаха кошачьей мочи: помогут копеечные средства

31 июля 2024, 10:59
Фото: tagilcity.ru
От запаха кошачьей мочи глаза вылезают на лоб и мухи дохнут, а избавиться от него крайне сложно. Но если беда случилась и зловонная лужа уже впитывается в ваш диван или дорогой ковер, не паникуйте.

Кошачья моча содержит феромоны, мочевину, аминокислоту фелинин и амины. Этот ядреный коктейль и создает невероятно мощное и неприятное для человеческого носа стойкое амбре. Если кот помочился на кровать или в ваши любимые тапки, не нужно тратить время на бесперспективные объяснения с питомцем. Лучше сразу приступайте к уборке, рекомендуют эксперта портала Eldorado.

Главная проблема кошачьей мочи в том, что она быстро проникает во все неровности и поры материала, на который помочилась кошка. Поэтому растирание тряпками только усугубит ситуацию, — уверяют специалисты.

Сначала нужно максимально убрать мочу с поверхности. В этом помогут бумажные полотенца. Осторожно промокните ими пятно, чтобы жидкость впиталась. Растирать не нужно, лучше положите бумагу, чтобы впитывание произошло естественным образом. Можно также слегка надавить на обивку, чтобы жидкость выступила на поверхность. Далее налейте на пятно холодную воду и снова промокните полотенцами. Лучше, если вода будет не просто холодной, а ледяной.

Фото: 1MI

После просушки пятна приступайте к удалению запаха. В этом вам помогут дешевые, но очень эффективные средства.

Пищевая сода

Обильно посыпьте пятно содой и оставьте для воздействия на 15 минут. Это вещество является хорошим адсорбентом, которое впитает максимальный объем жидкости и нейтрализует запах. Далее нужно обильно промыть место мягкой губкой с водой.

Раствор уксуса

Смешайте 100 мл уксуса с таким же количеством воды и обильно полейте место загрязнения. Спустя 15 минут аккуратно высушите место с помощью бумажных салфеток, затем снова промойте его холодной водой и опять просушите. Мокрое пятно постепенно высохнет, а запах полностью исчезнет.

Перекись водорода с мылом

Перекись водорода перелейте в миску и смешайте с жидкостью для мытья посуды в пропорции один к одному. Это нужно делать медленно, чтобы раствор не начал пениться раньше времени. Нанесите на пятно с кошачьей мочой на 10 минут, а затем промокните полотенцами. Данный способ не подходит для кожаных обивок.

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#Дарья Бобровицкая#Кошка#Уборка#Дом#Окружающая среда#Запах#Дом и сад#КЦ
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